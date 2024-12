OK Mobility Group cerrará 2024 con una facturación superior a los 550 MM €

OK Strategic & Financial Day - OK Mobility

La plataforma de movilidad prevé cumplir su objetivo de generar un free cash-flow positivo en torno a 120 millones de euros este año. La rentabilidad del 2024 se ve afectada por los contratiempos del sector, con una previsión de EBITDA a cierre de ejercicio alrededor de 60 millones de euros

Madrid, 2 de diciembre de 2024.- OK Mobility, la plataforma de movilidad global, ha focalizado sus esfuerzos de este año en el fortalecimiento de su balance y prevé cerrar el ejercicio de 2024 con una facturación de más de 550 millones de euros, un EBITDA alrededor de 60 millones y una generación de caja (free cash-flow) en torno a 120 millones de euros. Aun así, la empresa prevé cerrar el año con un resultado neto negativo. Los datos han sido presentados por el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, en el V OK Strategic & Financial Day celebrado en el Auditorio de Uría Menéndez, en Madrid. La compañía destaca el crecimiento de su facturación tanto en la división de Mobility Services, que incluye el alquiler y la suscripción de vehículos, como, sobre todo, en la de Pre-owned Vehicles, correspondiente a la venta de vehículos seminuevos provenientes de su flota.



En lo que respecta a la venta de su flota, que la compañía lleva a cabo en más de 15 países a través de sus propios canales de distribución, OK Mobility cerrará el año con más de 25.000 coches vendidos, el doble que en 2023. Aun así, tal y como lo preveía la compañía, se anticipan pérdidas para la división de ventas, dado que la mayoría de las ventas realizadas en 2024 corresponden a vehículos comprados en 2022 y 2023 a precios excepcionalmente altos debido a la crisis de los microchips. En este sentido, el CEO de OK Mobility ha querido poner en valor que "en lugar de adoptar la postura del ‘no vendido-no perdido’, hemos preferido ser valientes, sacar provecho de nuestra gran capacidad de distribución y venta, sanear nuestro stock, hacer caja y disponer así de una buena tesorería para volver a comprar nuevos vehículos en un contexto de suministro normalizado en el que nuestro modelo de negocio ha resultado ser siempre rentable. De hecho, aunque su peso sobre las ventas de este año sea menor, ya estamos generando márgenes positivos en todas las ventas de vehículos adquiridos en 2024".



En cuanto a la división de Mobility Services, a pesar de la caída en los precios de alquiler que ha experimentado el sector leisure durante este año, OK Mobility prevé cerrar 2024 con una facturación superior a la del ejercicio anterior. Este crecimiento se ha logrado gracias al aumento del número de bookings y rental days; la mejora en los niveles de ocupación de la flota; la diversificación de sus ingresos de movilidad con la suscripción y el renting dirigidos a residentes y un incremento de más del 40% de las ventas en sus canales directos.



Ver nota de prensa completa: https://corporate.okmobility.com/es/noticias/2609-OK-Mobility-Group-2024-facturacion-superior-550MM







