El patrimonio neto mundial de los miembros de Seeking.com ha alcanzado los 3,5 billones de euros

Madrid, 20 de diciembre

Los resultados en los últimos 12 meses de la mayor web de citas de lujo del mundo ilustran el asombroso crecimiento del estado patrimonial de los miembros, ya que en 2022 se realizaron 16 millones de emparejamientos

Seeking.com, que cuenta con más de 44 millones de miembros a nivel global, es el mayor sitio de citas de lujo del mundo. En 2022, sus miembros optaron por "Dating Up", que ha dejado de ser una moda para convertirse en un estilo de vida que les permite tener mejores citas con personas que admiran, encuentran atractivas y tienen éxito.



Club de millonarios

En 2022, Seeking.com vio cómo el patrimonio neto colectivo de sus miembros alcanzaba la asombrosa cifra de 3,5 billones de euros. Unos 25.000 miembros de todo el mundo cuentan con más de 100 millones de euros, algo menos de 72.000 miembros poseen más de 10 millones de euros y más de 795.000 son millonarios. De los 44 millones de miembros totales, las posibilidades de conocer a un millonario o multimillonario nunca han sido mejores.



Creando conexiones

Los usuarios se apresuraron a encontrar el amor y la conexión con "Dating Up". Con 16 millones de emparejamientos, este año ha sido el año de los romances relámpago por todo el mundo.



Hubo viajes en yate y helicóptero, y los usuarios no perdieron ni un segundo en ponerse en contacto con quienes llamaban su atención. Cada día han enviado una media de 1,8 millones de mensajes, y las mujeres sólo tardaban 5 minutos en recibir el primero. Parece que las chicas estaban algo más ansiosas por conocer a sus parejas, porque los hombres apenas esperaron 2 minutos en el sitio antes de recibir su primer mensaje.



La rapidez de los encuentros demuestra que los usuarios sabían exactamente lo que buscaban. Las etiquetas más buscadas en 2022 fueron "Estilo de vida de lujo" (los que buscan lo mejor del amor y de la vida), "Conexión emocional", "Viajes espontáneos", "Buena comida" y "Vacaciones".



Solo buenas vibraciones

Para compartir citas, experiencias y estilos de vida lujosos con la comunidad de Seeking.com, sus miembros utilizaron su nueva función, Vibes. Al permitir a los usuarios mostrar su personalidad y su lujoso estilo de vida a través de instantáneas de su vida cotidiana, los usuarios publicaron una media de 56.000 Vibes al mes.



Verificación de identidades

A medida que su base de miembros crecía en tamaño, riqueza y coincidencias, Seeking.com también introdujo este año nuevas medidas de protección para garantizar la seguridad de su comunidad en las citas online. El número de perfiles verificados ascendió a más de 1,4 millones, gracias a la verificación gratuita de la identidad de los usuarios para protegerlos contra el fraude y el "catfishing".



Seeking.com sigue siendo el sitio preferido de quienes buscan una experiencia de citas más lujosa.



Sobre Seeking.com

Con más de 44 millones de usuarios en todo el mundo, Seeking.com crea una comunidad en la que los solteros y solteras pueden encontrar relaciones a su manera, fomentando una comunicación franca y honesta para disfrutar de una experiencia de citas superior.

