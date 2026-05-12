Polaris Renewable Energy anuncia la aprobación del Acuerdo SO1 por la FOMB

Aprobación del Acuerdo SO1 por la FOMB - Polaris Renewable Energy Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La aprobación final del regulador financiero de Puerto Rico completa el proceso del acuerdo SO1 para un proyecto de almacenamiento energético con baterías, clave para reforzar la red eléctrica de la isla

Madrid, 12 de mayo de 2026.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" o la "Compañía") se complace en anunciar que, el 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ("FOMB") aprobó el Acuerdo de Oferta Estándar del Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías ("BESS") ("Acuerdo SO1").



La aprobación de la FOMB completa el proceso de aprobación en tres pasos del Acuerdo SO1, tras las aprobaciones regulatorias previas obtenidas del Negociado de Energía de Puerto Rico ("PREB") y de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ("PREPA"). El Acuerdo SO1 está destinado a ser ejecutado entre PREPA y Polaris Power US, Inc ("PPUS"), una filial de propiedad total de Polaris.



El Acuerdo SO1 forma parte del Programa Acelerado de Adición de Almacenamiento de Puerto Rico ("ASAP"), una iniciativa estratégica destinada a reforzar la fiabilidad de la red en toda la isla mediante el despliegue de sistemas BESS a escala de servicio público ubicados conjuntamente con instalaciones de generación existentes.



Bajo este marco, PPUS actuará como el "Proveedor de Recursos" responsable de la instalación y operación del BESS, mientras que Punta Lima Wind Farm, LLC ("PLWF"), otra filial de Polaris, continuará actuando como el "Propietario de la Instalación de Generación" para el emplazamiento de Punta Lima donde se ubicará el sistema de almacenamiento.



Una vez que el proyecto BESS esté construido y completamente operativo, el Proveedor de Recursos tendrá derecho a recibir pagos mensuales fijos y basados en el rendimiento por parte de PREPA a cambio de proporcionar servicios de almacenamiento de energía, incluyendo capacidad y apoyo a la red. El Acuerdo SO1 contempla una capacidad BESS de 71,4 MW (35,7 MW x 2). El Precio de Pago por Capacidad de Almacenamiento ("SCPP") aplicable a cada período de facturación es de 16.000 dólares por MW al mes de Capacidad de Almacenamiento Probada, sin escalada de precio durante el plazo. El SCPP aumentaría a 20.600 dólares por MW al mes si PPUS no califica para los ITC elegibles. Sin embargo, conforme a las condiciones incluidas en la aprobación de la FOMB, el SCPP más bajo de 16.000 dólares por MW al mes continuaría aplicándose si la elegibilidad para ITC no se logra debido a decisiones de abastecimiento o adquisición relacionadas con FEOC. El plazo del Acuerdo SO1 es de 20 años desde la Fecha de Operación Comercial ("COD").



Polaris está avanzando activamente en su estrategia de adquisición y abastecimiento con el objetivo de cumplir con los requisitos aplicables de FEOC y preservar la elegibilidad para ITC del proyecto. La Compañía espera proporcionar estimaciones actualizadas para el gasto de capital y el calendario de COD en aproximadamente un mes.



Marc Murnaghan, CEO de Polaris, comentó: "La aprobación de la FOMB representa el último hito regulatorio importante para el Acuerdo SO1 y un paso importante hacia la ejecución y el desarrollo de nuestro proyecto de almacenamiento de energía con baterías en Puerto Rico. Nos complace continuar avanzando esta iniciativa estratégica, que se espera apoye la fiabilidad y resiliencia de la red en Puerto Rico, al tiempo que mejora aún más el valor a largo plazo de nuestro activo Punta Lima".



Polaris mantiene su compromiso de ofrecer soluciones energéticas sostenibles a largo plazo en América Latina y el Caribe y espera colaborar con todas las partes interesadas durante todo el proceso de aprobación e implementación.



Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. Es un contribuyente de alto rendimiento y financieramente sólido a la transición energética.



La cartera de la Compañía incluye una planta geotérmica (82 MW), cuatro plantas hidroeléctricas de pasada (39 MW), tres proyectos solares (fotovoltaicos) (35 MW) y un parque eólico terrestre (26 MW).

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