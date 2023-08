Polaris Renewable Energy anuncia los resultados del segundo trimestre de 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía generó $20.8 millones en ingresos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2023, comparado con $15.2 millones en el mismo periodo de 2022. El aumento del 37% se debió a las ventas adicionales de ingresos de energía por el aumento de la producción, junto con el aumento de los precios debido a los ajustes por inflación en los acuerdos de compra de energía ("PPA") de sus instalaciones peruanas

Toronto, 4 de agosto de 2023.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris Renewable Energy" o la "compañía"), se complace en informar de sus resultados financieros y operativos para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023. Este comunicado de resultados debe leerse junto con los estados financieros intermedios consolidados condensados de la empresa y la discusión y el análisis de la dirección, que están disponibles en el sitio web de la empresa en www.PolarisREI.com y se han publicado en SEDAR en www.sedar.com.



Durante los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023, la producción de energía consolidada trimestral fue un 30% superior a la producción de energía consolidada de los tres meses finalizados el 30 de junio de 2022 debido a la mayor producción de sus instalaciones existentes en Nicaragua y Perú, junto con la producción adicional de las instalaciones de República Dominicana y Ecuador, adquiridas en 2022, y el Parque Solar Vista Hermosa, que comenzó a operar en abril de 2023.



Para Nicaragua, el aumento de la producción para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 es el resultado neto de la producción adicional de la Unidad Binaria, compensada en parte por los descensos esperados en la producción del campo de vapor.



La producción consolidada en Perú durante los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 fue ligeramente superior a la del periodo comparativo de 2022 debido a una hidrología algo mejor en todo Perú durante el trimestre.



En República Dominicana, la planta Canoa 1, adquirida el 28 de junio de 2022, produjo 13.398 MWh en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023. Esta cifra está aproximadamente 1.000 MWh por debajo de las expectativas como resultado de un tiempo de inactividad en la planta mayor de lo esperado debido a problemas con uno de los inversores.



Para Ecuador, la instalación HSJM, adquirida el 7 de septiembre de 2022, produjo 11.323 MWh en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023. Esta producción está en línea con los resultados históricos y las expectativas de la dirección. En general, y de forma similar a Perú, la producción en Ecuador se ve impulsada por la estación seca y húmeda, con la estación lluviosa que generalmente comienza en noviembre y se extiende hasta mayo-junio.



En Panamá, el Parque Solar Vista Hermosa produjo 3.529 MWh en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023. Vista Hermosa inició operaciones el 22 de abril de 2023, siendo este el primer trimestre de producción reportado, en línea con el presupuesto y expectativas de gestión.



"Los resultados del segundo trimestre se basan en los del primero, con una contribución continuada de la unidad Binary, recientemente construida en Nicaragua, así como de las adquisiciones en la República Dominicana y Ecuador. Además, estamos muy satisfechos con la entrada en funcionamiento de la nueva planta solar de Panamá. Con esta ya son siete las plantas operativas en cinco jurisdicciones", señaló Marc Murnaghan, Consejero Delegado de Polaris Renewable Energy.



Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (anteriormente, Polaris Infrastructure Inc.) es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de energías renovables en América. Son un contribuyente de alto rendimiento y financieramente sólido en la transición energética.



La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (~72 MW), 4 centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (35 MW).



