PragmaGO y Qonto se han asociado en España para lanzar PragmaCash

inicio: pagos fijos, sin costes ocultos y una estructura fácil de planificar. Para las empresas en crecimiento, esto se traduce en un acceso ágil al capital circulante sin la incertidumbre que a menudo se asocia a la financiación tradicional.

PragmaGO y Qonto se han asociado en España para introducir PragmaCash, una solución de financiación que ofrece a las pymes un acceso rápido, totalmente en línea, a fondos adicionales en condiciones claras. A través de esta alianza, los clientes de Qonto pueden solicitar hasta 150.000 € para cualquier finalidad empresarial. PragmaCash ofrece coutas semanales predecibles, cobrados automáticamente mediante GoCardless, lo que brinda a los empresarios plena visibilidad desde el

“Al combinar la plataforma financiera digital de Qonto para empresas con la experiencia de PragmaGO en financiación B2B integrada, podemos ofrecer a los emprendedores españoles financiación de fácil acceso, fácil de entender y fácil de gestionar en las operaciones del día a día, al tiempo que apoyamos el crecimiento a largo plazo. Una fortaleza clave de PragmaCash radica precisamente en esto: rapidez y previsibilidad”, afirma Joanna Budzik Lister, VP Partnership de PragmaGO. “La asociación con PragmaGO supone un paso importante hacia nuestro objetivo de convertirnos en la solución de finanzas empresariales más completa para las pymes españolas y europeas.

style="text-align: justify;">La gestión del flujo de caja es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los empresarios. Esta alianza les proporcionará un acceso simplificado a crédito a corto plazo de forma rápida, reduciendo la presión del flujo de caja y permitiéndoles centrarse en lo que importa: su negocio”, afirma Lorenzo Pireddu, Director General para el Sur Europa de Qonto. PragmaCash se basa en el modelo de finanzas integradas (Merchant Cash Advance), que PragmaGO ha desarrollado con éxito en el mercado polaco, con más de 200 millones de EUR en financiación desembolsada a través de más de 723.000 transacciones en 2025. “A partir del análisis de los datos de ventas de empresas que utilizan MCA, observamos una clara diferencia en la dinámica de ingresos entre los negocios que recurrieron a la financiación y los que no lo hicieron. Las empresas que no utilizaron la financiación registraron una caída media interanual del 17% en la facturación, mientras que las que sí la utilizaron alcanzaron un aumento medio interanual del 36%. También vemos una relación sólida entre el importe de la financiación y el rendimiento del crecimiento: cuanto mayor es el límite de financiación, más fuerte es el efecto”,

añade Joanna Budzik Lister.

style="text-align: justify;">“Asociarnos con PragmaGO permite a Qonto ofrecer financiación a clientes de cualquier tamaño, incluidos los autónomos, un segmento que la mayoría de los prestamistas suele pasar por alto. Con préstamos disponibles a partir de tan solo 250 € al mes de facturación, casi todos los clientes actuales de Qonto pueden acceder a la financiación que necesitan para crecer. Y a medida que seguimos expandiendo Qonto por España, la oferta de PragmaGO nos permite brindar la mejor solución integral de financiación para cualquier tipo de empresa española”, añade Lorenzo Pireddu, Director General para el Sur Europa de Qonto.

style="text-align: justify;">El efecto de crecimiento se aprecia rápidamente, ya que este tipo de financiación permite actuar de inmediato a nivel operativo, por ejemplo, comprar inventario, invertir en marketing o responder a un aumento de la demanda. Puede utilizarse para cualquier finalidad empresarial. Este lanzamiento refleja un compromiso compartido de PragmaGO y Qonto por hacer que la financiación sea más accesible, transparente y orientada al crecimiento para las pymes en España. PragmaCash está diseñado para apoyar a las empresas españolas en cada etapa, desde la gestión del flujo de caja hasta la expansión de sus operaciones.