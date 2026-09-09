La Primera RFEF 2026/27 y sus históricos se citan en Movistar Plus - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre.- Equipos como Zaragoza, Murcia, Huesca o Hércules vuelven a compartir categoría en una temporada apasionante con el ascenso a LALIGA HYPERMOTION en juego.

La Primera Federación 2026/27 reúne esta temporada a varios clubes con una larga trayectoria en el fútbol español. Equipos con estadios reconocibles, aficiones que siguen acompañándolos cada fin de semana y un pasado en categorías superiores vuelven a compartir un mismo objetivo: pelear por regresar al fútbol profesional.

Real Zaragoza, Real Murcia, SD Huesca, Hércules CF, Mirandés, CD Extremadura, AD Alcorcón o Gimnàstic de Tarragona son algunos de los nombres que estarán presentes esta temporada. Junto a ellos competirán filiales como Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Villarreal B, Bilbao Athletic o Deportivo Fabril, que aportan talento joven a una categoría siempre muy disputada.

Para muchas de las ciudades representadas, el fútbol sigue siendo una parte importante de la vida del fin de semana. Ir al estadio, comentar el último resultado o acompañar al equipo en un desplazamiento son costumbres que no dependen de la categoría. Y este año la Primera Federación vuelve a juntar muchas de esas aficiones.

Una temporada con el ascenso a LALIGA HYPERMOTION en juego

La Primera Federación está formada por dos grupos de 20 equipos y el camino hacia el ascenso no será sencillo. Los campeones de cada grupo subirán directamente a LALIGA HYPERMOTION, mientras que los equipos que terminen entre la segunda y la quinta posición disputarán el playoff por las otras dos plazas.

Con este formato, los partidos de Primera Federación tendrán mucho en juego desde las primeras jornadas. A la pelea por las posiciones de ascenso se sumarán derbis, enfrentamientos entre históricos y visitas a algunos de los campos con más tradición del fútbol español.

Para los aficionados que quieran estar pendientes de su equipo cada semana, será posible seguir la Primera Federación en Movistar Plus. Cada jornada se emitirán 10 partidos en directo, mientras que el resto de encuentros estarán disponibles posteriormente en diferido.

La competición está incluida en la suscripción de Movistar Plus de 9,99 euros al mes. Así, desde Zaragoza hasta Murcia, pasando por Huesca, Alicante, Tarragona o cualquiera de las ciudades representadas en la categoría, cada afición podrá seguir de cerca el camino de su equipo durante toda la temporada.

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