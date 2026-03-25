PsicoAbreu conmemora su 30 aniversario en una emotiva gala cargada de reconocimientos y momentos únicos

Equipo PsicoAbreu - PsicoAbreu

(Información remitida por la empresa firmante)

Con motivo de su 30 aniversario, PsicoAbreu ha celebrado una jornada emotiva que reunió a profesionales de toda la organización, destacando su trayectoria y el papel clave de su equipo en el desarrollo del proyecto. Este hito llega en un momento de consolidación, impulsado por su expansión nacional mediante el modelo de franquicia, y reafirma su compromiso con una atención psicológica de calidad basada en el rigor profesional

Madrid, 25 de marzo de 2026.- El pasado sábado 14 de marzo de 2026, PsicoAbreu conmemoró su 30 aniversario en el Hotel ILUNION Hacienda de Mijas con una jornada que reunió a más de 60 profesionales del equipo. Un encuentro que no solo celebró el recorrido de la organización, sino que puso en valor el compromiso, la profesionalidad y la esencia de un proyecto que se ha consolidado como referente en psicología clínica a nivel nacional.



Entre los asistentes se encontraban profesionales de todas las áreas que conforman PsicoAbreu: psicólogos del equipo clínico, psiquiatría, logopedia, así como asesores, equipo directivo y corporativo —incluyendo atención al paciente, departamento de calidad, contabilidad y operaciones—, reflejando la estructura sólida y multidisciplinar que sustenta el proyecto.



A lo largo de estas tres décadas, PsicoAbreu ha construido su identidad sobre pilares sólidos: la calidad asistencial, el rigor profesional y una forma de entender la psicología en la que cada detalle cuenta. Un modelo de trabajo que ha sido reconocido en múltiples ocasiones y que refleja una apuesta constante por la excelencia sanitaria, sustentado por un equipo altamente cualificado y comprometido.



La jornada, estructurada en tres momentos clave, comenzó con la Convención "Fortaleza", celebrada al aire libre. La mañana dio comienzo con un desayuno en un entorno abierto, donde profesionales procedentes de distintos centros —algunos desplazados desde diferentes puntos de Andalucía— pudieron reencontrarse y compartir un primer momento de conexión.



El evento acogió la presentación oficial del primer centro franquiciado de PsicoAbreu, ubicado en Granada. Este hito dentro de su plan de expansión nacional ha tenido una excelente acogida desde su apertura en Febrero de 2026, reflejando la solidez del modelo clínico y organizativo de la marca. Su evolución positiva refuerza la viabilidad del modelo de franquicia que ofrece PsicoAbreu, permitiendo acercar una atención psicológica de calidad a nuevos territorios bajo los mismos estándares de excelencia que les caracteriza.



Posteriormente, se realizó un reportaje fotográfico del equipo organizado por centros, poniendo en valor el sentimiento de pertenencia y la identidad compartida.



Tras este primer momento de encuentro y la presentación del nuevo centro, dieron comienzo las diferentes dinámicas y talleres, orientados a fortalecer la cohesión del equipo, el sentido de pertenencia y el trabajo conjunto. A través de actividades participativas y lúdicas, los profesionales pudieron compartir, colaborar y conocerse desde una perspectiva más cercana y humana, consolidando vínculos fundamentales.



Tras esta primera parte, los asistentes disfrutaron de un cuidado espacio gastronómico en un ambiente distendido que favoreció la conversación y el encuentro. El cóctel incluyó propuestas como cortador de jamón en directo, una selección de quesos y una variedad de tapas, creando un entorno cercano y agradable donde seguir compartiendo experiencias. El encuentro gastronómico culminó con un plato principal, poniendo el broche a un momento pensado para seguir fortaleciendo los lazos del equipo.



Este espacio dio paso a uno de los hitos simbólicos del día: el CEO de la organización, Rodolfo de Porras y su madre Rosa María De Abreu, soplaron las velas conmemorativas del 30 aniversario, marcando un momento clave en la historia de PsicoAbreu y reflejando el camino recorrido desde sus inicios hasta su consolidación actual.



Con este momento simbólico, dio comienzo la esperada gala conmemorativa del 30 aniversario cargada de emoción y significado. En su apertura, se rindió un homenaje especial a Rosa María de Abreu Mayo, figura clave en los orígenes del proyecto y una inspiración fundamental a lo largo de estos 30 años. Este reconocimiento, acompañado por la entrega de una placa conmemorativa, dio lugar a uno de los momentos más emotivos del evento.



Durante la gala, el CEO de la organización, Rodolfo de Porras, se dirigió a los asistentes con un discurso en el que puso en valor el papel fundamental del equipo, destacando que "hoy no es un día de trabajo, sino un día para parar, compartir y celebrar todo lo que hemos construido".



En su intervención, subrayó la importancia de la excelencia sanitaria y el rigor profesional como pilares del proyecto, y realizó un recorrido por la trayectoria de PsicoAbreu, recordando sus inicios, anécdotas y la evolución que ha llevado a la organización hasta el momento actual. Asimismo, destacó el presente de PsicoAbreu como una etapa de consolidación, con un equipo altamente cualificado y el impulso de nuevos proyectos, entre ellos la expansión nacional mediante franquicia.



El discurso concluyó con un mensaje dirigido a todo el equipo: la importancia de compartir, aprender unos de otros y seguir construyendo juntos el futuro de PsicoAbreu, recordando que lo mejor aún está por venir.



A continuación, se proyectó un vídeo en el que participó todo el equipo —más de 60 profesionales—, en el que durante más de 30 minutos compartieron recuerdos, aprendizajes, anécdotas y reflexiones sobre lo que PsicoAbreu ha significado en su desarrollo profesional y personal. Un recorrido lleno de momentos emotivos y también cercanos y espontáneos, que reflejó la esencia del proyecto: un equipo multidisciplinar que crece unido, que comparte valores y que encuentra en su trabajo un propósito común.



Durante la gala, también se puso en valor el reciente Premio Severo Ochoa al Mérito Sanitario, un reconocimiento al trabajo realizado durante todos estos años. En este sentido, Rodolfo de Porras quiso compartir este logro de forma simbólica con todo el equipo, haciendo entrega de medallas individuales que representaban la idea de que cada profesional es una parte fundamental de ese reconocimiento. Porque la excelencia alcanzada es el resultado del esfuerzo conjunto y de la suma del talento de todos.



Asimismo, los asistentes recibieron diplomas y reconocimientos personalizados, destacando su implicación, su compromiso y las cualidades que aportan al crecimiento y consolidación del proyecto.



PsicoAbreu continúa así avanzando como un grupo de clínicas en el que se cuida cada detalle, desde la atención a los pacientes —garantizando una intervención psicológica innovadora y de máxima calidad— hasta el desarrollo de un equipo humano que se siente valorado, cohesionado y alineado con una misma forma de entender la profesión.



Este 30 aniversario ha sido mucho más que una celebración. Ha sido un punto de encuentro para reconocer el camino recorrido, reforzar los lazos que sostienen el proyecto y mirar hacia el futuro con una visión clara: seguir creciendo, innovando y ofreciendo una atención psicológica excelente, fiel a los valores que han definido a PsicoAbreu desde sus inicios.

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