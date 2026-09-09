realme lanza un smartphone de Harry Potter junto a Warner Bros. Discovery Global Consumer Product

Harry Potter y realme - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

realme descubre la magia de lo cotidiano con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- realme anuncia hoy oficialmente su última colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para el realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition. Aprovechando el fuerte impulso de su anterior realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, realme continúa expandiendo su línea de colaboraciones con otra asociación con Warner Bros. Discovery para fusionar su icónica franquicia con tecnología innovadora.



Un icono global se une a una nueva generación

Harry Potter se ha convertido en uno de los fenómenos más reconocidos de la cultura popular, conquistando a millones de fans de distintas generaciones. Más de dos décadas después, su universo continúa despertando la imaginación y manteniendo intacta la conexión con sus seguidores. Esta alianza combina la experiencia de Warner Bros. Discovery con la apuesta de realme por crear productos dirigidos a los jóvenes, trasladando el espíritu del mundo mágico a una propuesta tecnológica actual e innovadora.



"Esta colaboración marca un gran paso en nuestro camino de hacer que la tecnología sea más divertida y significativa", afirma Xu Qi, vicepresidente y CMO de realme. "Trabajar con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products en un producto inspirado en Harry Potter nos permite crear experiencias que animan a los jóvenes a descubrir su propia magia. Estamos encantados de invitar a los fans de todo el mundo a abrazar la magia de Hogwarts y cumplir sus sueños".



Esta visión se materializa en el realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition, donde el universo mágico inspira un diseño contemporáneo que combina elementos icónicos de la saga con la estética de realme. La colaboración incorpora además un logo exclusivo que une la identidad de ambas marcas y conecta con los fans de Harry Potter.



Impulsando los sueños: "Making it real"

Mediante esta colaboración, realme continúa desarrollando su filosofía de marca "Make it real". realme ha crecido de forma constante hasta convertirse en una comunidad global de más de 300 millones de usuarios. Hoy, realme busca impulsar a los jóvenes para que persigan sus aspiraciones con confianza y descubran su propio "real me".



Esta colaboración forma parte de la estrategia de realme por conectar con las nuevas generaciones a través de alianzas con algunas de las franquicias de entretenimiento más reconocidas a nivel mundial. Tras el lanzamiento del realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, la compañía vuelve a colaborar con Warner Bros. Discovery para llevar ahora el universo de Harry Potter a su serie numérica. Con este tipo de iniciativas, realme refuerza su presencia global y su apuesta por combinar tecnología y creatividad para ofrecer productos que van más allá de la funcionalidad y conectan con los intereses de sus usuarios.



Al combinar la tecnología cotidiana con una imaginación extraordinaria, realme devuelve la capacidad de asombro al mundo de la telefonía móvil. realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition celebra el poder perdurable de las historias para inspirar y la capacidad de la innovación para poner esas historias en manos de una nueva generación.

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