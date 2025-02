Recomendaciones para la correcta aplicación del nuevo SMI en las empresas, por Valoira Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025, que entró en vigor el pasado día 12 de febrero, al día siguiente de la publicación en el BOE del Real Decreto 87/2025, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Este cambio, que afectará a miles de empresas y trabajadores en toda España, representa un reto para muchas empresas

Barcelona, 20 de febrero de 2025.- El Real Decreto 87/2025, publicado en el BOE, establece que el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 queda fijado en 16.576 euros brutos al año, 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas o 39,47 euros brutos al día, lo que supone una subida del 4,4% respecto al año anterior. Esta actualización tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y afectará a miles de empresas y trabajadores en toda España.



Dada la relevancia del cambio, Valoira Abogados, firma especializada en Derecho Laboral con más de 30 años de experiencia, ofrece las siguientes recomendaciones a las empresas para implementar correctamente el nuevo SMI y evitar posibles sanciones o conflictos laborales:



1. Revisar contratos y tablas salariales

Es fundamental actualizar los contratos de los trabajadores que perciban el salario mínimo, así como modificar las tablas salariales en convenios colectivos que incluyan sueldos por debajo del nuevo SMI.



2. Asegurar la correcta estructura retributiva

La cuantía del SMI no puede incluir conceptos extrasalariales, como dietas o pluses de transporte. Las empresas deben verificar que los complementos salariales se calculan correctamente para no incurrir en irregularidades.



3. Impacto en cotizaciones y Seguridad Social

El aumento del SMI repercute en las bases mínimas de cotización. Se recomienda revisar las aportaciones a la Seguridad Social para evitar desajustes en la gestión de las nóminas y cumplir con las obligaciones tributarias.



4. Controlar el cumplimiento en empleados a tiempo parcial

En los contratos a tiempo parcial, el salario debe calcularse de manera proporcional al nuevo SMI. No ajustar estas remuneraciones correctamente podría derivar en reclamaciones salariales.



5. Evaluar el impacto económico y financiero

Las empresas deben analizar el impacto de la subida del SMI en su estructura de costes, especialmente en sectores con un alto porcentaje de empleados con salarios base. Es recomendable realizar ajustes presupuestarios y valorar estrategias de optimización de recursos.



6. Evitar sanciones y conflictos laborales

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social intensificará la vigilancia sobre el cumplimiento del nuevo SMI. No actualizar los salarios correctamente podría acarrear sanciones y reclamaciones por parte de los trabajadores.



Un cambio normativo de gran impacto en el ámbito laboral

La actualización del SMI supone un reto para muchas empresas, que deben adaptar su estructura salarial sin comprometer su estabilidad financiera. El cumplimiento de la normativa es clave para evitar sanciones y conflictos con la plantilla. En un contexto de cambios legislativos constantes, contar con asesoramiento especializado se vuelve fundamental para garantizar una gestión laboral eficiente y alineada con la legalidad vigente.



Sobre Valoira Abogados

Valoira Abogados es una firma especializada en Derecho Laboral con más de 30 años de experiencia asesorando a empresas y profesionales en toda España. Con sedes en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, el despacho ofrece soluciones personalizadas para garantizar el cumplimiento normativo, prevenir riesgos laborales y resolver conflictos de manera eficiente. Su equipo de expertos trabaja con un enfoque proactivo y estratégico, adaptándose a los constantes cambios legislativos para proporcionar la mejor defensa y asesoramiento a sus clientes.



Para más información: www.valoiraabogados.com





Contacto

Nombre contacto: Ruth Tobío Suárez

Descripción contacto: Valoira Abogados / Responsable Comunicación

Teléfono de contacto: 934189355