Repara tu Deuda Abogados cancela 140.815 € en Málaga (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

3 nuevos casos de exoneración de deudas en la provincia de Málaga (Andalucía) mediante la aplicación de este mecanismo

Málaga, 11 de noviembre de 2025.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 140.815 euros de deuda en Málaga (Andalucía). Se trata de tres nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) Un vecino de Torremolinos ha cancelado su deuda de 40.895 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir gastos de reforma de la vivienda. Posteriormente, su padre enfermó. Por este motivo, el concursado se vio obligado a viajar para atenderlo y cuidarlo. Esto supuso que tuviera que dejar su puesto de trabajo y requiriese de otro crédito para sufragar todos esos gastos. En paralelo, su pareja cayó enferma. Posteriormente, ambos fallecieron. Estas circunstancias provocaron que no pudiera hacer frente a toda la financiación solicitada.

2) 19.061 euros es el importe exonerado por otro hombre. Como consecuencia del divorcio del deudor, necesitó hacer frente a muchos gastos. El deudor se quedó sin vivienda y a cargo de su madre. Decidió que su madre ingresara en una residencia para recibir todos los cuidados necesarios. Debía abonar las cuotas mensuales con su salario. Intentó cubrir estos gastos extraordinarios con préstamos, con la intención de poder devolverlos en cuotas mensuales. Sin embargo, no logró hacerlo y cayó en sobreendeudamiento.

3) Un concursado de Marbella ha dicho adiós a un importe de 80.859 euros. Necesitó financiación para cubrir los gastos derivados del traslado por trabajo junto con su mujer desde Barcelona a Marbella. Desafortunadamente, poco después perdió ese empleo. El deudor tenía un negocio de compraventa de coches con otro socio, pero finalizó por la falta de compromiso y por impago de las deudas que tenía su socio con él. Posteriormente, empezó a trabajar en una inmobiliaria como autónomo. No obstante, a partir de la pandemia, el negocio no generaba rentabilidad. Por desgracia, su mujer enfermó. Ante esta situación, poco pudo hacer para devolver las cantidades adeudadas.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada en Estados Unidos hace ya más de 100 años. A España llegó en el año 2015 para ofrecer una salida a todos aquellos particulares y autónomos que no pueden asumir sus deudas. Desde su fundación en septiembre del mismo año 2015, el despacho de abogados ha logrado alcanzar la cantidad de 370 millones de euros exonerados a personas que proceden de las distintas comunidades autónomas de España.

Para poder ser beneficiario de este mecanismo, es necesario cumplir una serie de requisitos específicos. En resumen, es necesario que el concursado actué de buena fe, aportando la documentación necesaria que acredite su imposibilidad de pago, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia.

