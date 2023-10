Repara tu Deuda Abogados cancela 169.000 € en Baleares con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Baleares, 4 de octubre

La señora, ya jubilada, acogió a su hijo en su casa y ayudó a su hija a pagar una hipoteca

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 169.000 euros en Baleares aplicando esta herramienta.



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "su estado de insolvencia se originó cobrando ya la deudora la pensión de jubilación. Su hijo, por distintos motivos, se tuvo que trasladar a vivir con ella y los gastos se incrementaron considerablemente. A este hecho se le unió que su hija se encontraba pagando una hipoteca a la que no podía hacer frente en su totalidad, por lo que también la ayudó. Por todo ello, se vio necesitada de solicitar diversos préstamos y así hacer frente a sus gastos mensuales. Sin embargo, no fue capaz de salir de la situación de sobreendeudamiento en la que cayó".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Palma de Mallorca (Baleares) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en septiembre de 2015. Ese mismo año fue cuando entró en vigor la ley en España. Hay que decir que en la actualidad ha superado la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados, debido a su experiencia, lleva a cabo la mayoría de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país. Representa en los juzgados a más de 20.000 personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cifra continúe incrementándose como consecuencia del elevado número de personas que realizan consultas a diario y también del mayor conocimiento que se percibe de esta legislación.



Repara tu Deuda lucha, pero lo hace acompañado, para que cualquier tipo de persona con problemas de deudas conozca en profundidad la Ley de la Segunda Oportunidad. "Y es que algunos de los concursados que ya han conseguido la cancelación de su deuda muestran su disponibilidad para recomendar a otros particulares y autónomos que comiencen el proceso. Se han visto beneficiados de una ley que les ha permite rehace su vida económica y quieren que otros también lo hagan".



El perfil de quienes se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que llevaron a cabo inversiones con resultados negativos, personas que caído en situación de desempleo o que viven complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de engaños, etc.



A quienes no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el análisis de los contratos con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder así reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.





