Repara tu Deuda Abogados cancela 60.643 € en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Dos nuevos casos de cancelación de deuda gestionados por el despacho en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2025.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 60.643 euros en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de dos nuevos casos de cancelación de deuda gestionados por el despacho.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) Un matrimonio, padres de dos hijas, ha cancelado 25.315 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir gastos de inversión en una pastelería. Desafortunadamente, el negocio no generó rentabilidad, con lo que se vieron en la necesidad de cerrarlo. Por este mismo motivo solicitaron otros créditos para el pago de los proveedores, así como los recibos propios del negocio. Posteriormente, pidieron más para devolver la financiación solicitada. La acumulación de pagos pendientes les llevó a una situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

2) 35.328 euros es el importe exonerado por un hombre de Mogán. Necesitó financiar los gastos de la reforma de la vivienda. Posteriormente, solicitó otro crédito para cubrir la compra de muebles y enseres necesarios tras el nacimiento de su hija. Más adelante, también tuvo que solicitar para las reparaciones del coche. Intentó la reunificación de deudas a las entidades, pero sin éxito. Ante esta situación, y sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, decidió acudir al mecanismo legal de cancelación de deudas.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida jurídica tanto a particulares como a autónomos para que puedan quedar totalmente liberados de sus deudas. La mayor parte de las personas endeudadas pueden acogerse a esta herramienta. Y es que, entre los requisitos, hay que mencionar que el concursado se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe de buena fe, aportando toda la documentación requerida.

Desde que comenzara su tarea en septiembre de 2015, el despacho ha logrado llegar a la cantidad de 360 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad continúa creciendo como consecuencia del elevado número de llamadas que se producen a diario y de que muchos exonerados deciden explicar a otros endeudados cuál es su historia de éxito para que ellos también puedan acogerse a este mecanismo.

Además de la aplicación de la segunda oportunidad, el despacho está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Es por ello que, entre sus servicios, se encuentra el análisis de los contratos firmados por sus clientes con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.



