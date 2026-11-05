Repara tu Deuda exonera 23.533 € a una mujer de Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 5 de noviembre de 2026.- Las deudas surgieron por necesidades médicas y familiares, pero fue la falta de ingresos estables lo que impidió afrontar los pagos, explican los abogados de Repara tu Deuda. El despacho, principal referencia en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en España, ha conseguido que una vecina de Sevilla quede liberada de 23.533 euros. La resolución pone fin a una situación de insolvencia prolongada, marcada por circunstancias sanitarias y laborales que fueron reduciendo progresivamente su capacidad económica.

Los gastos médicos, el desempleo y una economía cada vez más limitada

La afectada había solicitado distintos créditos para atender necesidades esenciales, principalmente relacionadas con la enfermedad de su madre y con gastos médicos propios. Según detallan los letrados, las dificultades para cumplir con las cuotas aparecieron posteriormente, cuando comenzó a atravesar largos períodos de desempleo que le impedían disponer de ingresos suficientes.

La falta de continuidad laboral agravó una situación que ya estaba condicionada por importantes responsabilidades familiares, señalan los profesionales. A ello se añadió la necesidad de desplazarse al extranjero por motivos de salud. Más adelante, la pandemia agravó todavía más su situación económica e impidió su reincorporación efectiva al mercado laboral, prolongando las dificultades económicas.

Actualmente, la afectada destina prácticamente todos sus ingresos a cubrir necesidades indispensables. Los abogados explican que asumir las cuotas pendientes supondría comprometer los recursos básicos para su subsistencia.

Una respuesta legal con efectos más allá de los tribunales

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 y se ha convertido en una herramienta para particulares y autónomos que atraviesan situaciones de insolvencia. Desde sus comienzos, Repara tu Deuda Abogados ha conseguido superar los 454 millones de euros exonerados a personas procedentes de diferentes comunidades autónomas, consolidando su trayectoria en la aplicación de este mecanismo legal.

Entre los beneficios de la exoneración figuran la posibilidad de salir de los registros de morosidad por deudas canceladas, dejar de recibir reclamaciones de cobro vinculadas a ellas, solicitar nueva financiación y registrar futuros bienes a nombre propio. Estas posibilidades dependen de las circunstancias de cada persona y no implican la concesión automática de crédito.

Esta protección también ha avanzado en el ámbito de las obligaciones con las administraciones públicas. El impulso de los principios europeos de segunda oportunidad ha reforzado el debate sobre la exoneración de deuda pública, ampliando las posibilidades de alivio para particulares y autónomos dentro de los límites establecidos por la normativa española.

Además, Repara tu Deuda desarrolla una labor de defensa de los consumidores mediante el estudio de contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas, con el objetivo de detectar posibles cláusulas abusivas.

Para esta sevillana, la exoneración representa una diferencia esencial: atender su salud y cubrir sus necesidades básicas ya no tendrá que significar desatender una deuda imposible de asumir.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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