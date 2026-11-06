Repara tu Deuda libera a una madre de 57.506 € con la Ley de Segunda Oportunidad en Madrid (Madrid) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

La insuficiencia de ingresos para afrontar la hipoteca y la escolarización de sus hijos llevó a la afectada a solicitar nuevos créditos para pagar los anteriores

Madrid, 6 de noviembre.- Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades esenciales, recurrir a la financiación puede parecer una solución inmediata, aunque también puede acabar agravando las dificultades económicas. Así ocurrió con una mujer de Madrid (Comunidad de Madrid), que acumuló obligaciones financieras al intentar afrontar los gastos de vivienda y educación de sus hijos. Repara tu Deuda Abogados, despacho por excelencia en España en la aplicación y tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado exonerarla de una deuda de 57.506 euros.

De los gastos esenciales a una cadena de créditos cada vez más difícil de asumir

“La situación de insolvencia de la parte deudora se originó, en un inicio, por la financiación de gastos esenciales”, explican los abogados de Repara tu Deuda. En concreto, la afectada necesitaba atender el pago de la hipoteca y la escolarización de sus hijos, pero sus ingresos no eran suficientes para cubrir ambas necesidades, por lo que recurrió a financiación.

Los letrados señalan que, posteriormente, la mujer solicitó nuevos créditos para hacer frente a las obligaciones que ya había contraído. Esta decisión, lejos de resolver sus dificultades, incrementó progresivamente la carga económica y dio lugar a un proceso de endeudamiento sucesivo. La acumulación de compromisos terminó situándola en un escenario de insolvencia que no podía solucionar mediante nuevas operaciones financieras.

Una segunda oportunidad respaldada por la experiencia y la tecnología

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015, el mismo año en que nació Repara tu Deuda Abogados, concretamente en septiembre. Desde entonces, el despacho ha acompañado a miles de particulares y autónomos que buscaban una respuesta legal a sus problemas económicos y ha superado los 454 millones de euros exonerados en distintas comunidades autónomas.

Para acogerse a este mecanismo, es necesario cumplir determinados requisitos. Entre ellos figuran encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe y no haber sido condenado por determinados delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores, en los términos previstos legalmente. También resulta fundamental no ocultar bienes ni ingresos y aportar toda la documentación requerida para tramitar el procedimiento.

A esta especialización jurídica se suma MyRepara, la aplicación del despacho disponible para Android e iOS. La herramienta facilita el seguimiento de los expedientes, la comunicación con los profesionales y la celebración de reuniones sin desplazamientos innecesarios. También permite compartir experiencias con otros usuarios y contribuye a reducir costes asociados a la gestión del procedimiento.

Las opiniones de quienes han utilizado sus servicios destacan aspectos como la responsabilidad del equipo, la confianza depositada en los profesionales y la atención recibida durante etapas de especial incertidumbre. Muchos clientes valoran especialmente la constancia del trabajo jurídico, incluso cuando los plazos judiciales exigen paciencia, así como el alivio emocional que supone recibir una resolución favorable.

El caso de Madrid recuerda que las deudas pueden crecer incluso cuando su origen está en necesidades tan cotidianas como mantener una vivienda o garantizar la educación de los hijos. Desde el despacho resumen el sentido de este mecanismo con una reflexión: «Una segunda oportunidad también significa que las decisiones tomadas para cuidar de los tuyos no tengan que condicionar toda tu vida».

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado «ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad», destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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