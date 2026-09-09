SalasVIP.com resulta finalista en los Ecommerce Awards España 2026 en la categoría Mejor Seed Ecommerce

Oficina ByteTravel y SalasVIP.com - @BCNPhotographer

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía de ByteTravel ha sido seleccionada entre cinco finalistas para este galardón tras registrar un incremento significativo en su volumen de ingresos durante el último año

Barcelona, 9 de septiembre de 2026.- SalasVIP.com, la solución de ByteTravel (BME Growth: BYTE) para reservar el acceso a salas VIP de aeropuerto, ha sido seleccionada como finalista en la categoría Mejor Seed Ecommerce de los Ecommerce Awards España 2026.



Organizados por Marketing4ecommerce y Digital1to1, los Ecommerce Awards celebran este año su 17ª edición y se han consolidado como uno de los reconocimientos de referencia del sector en España. La edición 2026 ha reunido más de 450 candidaturas de 190 empresas, evaluadas por un jurado formado por referentes del comercio electrónico en doce categorías. La de Mejor Seed Ecommerce premia precisamente el crecimiento de proyectos emergentes en su etapa inicial, y es ahí donde Salas VIP destaca: de los 4.000 € facturados en su lanzamiento el pasado julio de 2025 ha pasado a un volumen de venta cercano a los 400.000 € en julio de 2026, multiplicando por 100 su facturación en solo doce meses .



La plataforma conecta hoy con más de 1.800 espacios en 147 países, el inventario más completo del canal online. Este alcance es fruto de un intenso trabajo de contratación con grandes operadores de salas, salas independientes, aerolíneas, aeropuertos y ministerios de transporte en los países donde ha sido necesario. Gracias a ello, SalasVIP.com ha democratizado el acceso a las salas VIP: sin necesidad de membresía, tarjeta bancaria exclusiva ni programa de fidelización, consolidándose como el canal online con mayor inventario para la reserva individual.



"Ser finalistas en un evento de este calibre y el crecimiento experimentado confirma que existe una demanda real de experiencias prémium en el aeropuerto, y que los viajeros quieren poder reservarlas online con la misma facilidad que cualquier otro servicio de su viaje. Seguiremos trabajando para que acceder a ellas sea cada vez más sencillo, facilitando la reserva a cualquier viajero que lo requiera y eliminando las barreras históricas con las que se percibía el acceso al servicio de Sala Vip en Aeropuerto", afirma Isaac Paton Nicolau, Responsable de Producto.



El nombre de los ganadores se conocerá el 18 de septiembre, durante la gala que se celebrará en el auditorio de ICEX, en Madrid.



Sobre ByteTravel

ByteTravel es una empresa española de TravelTech fundada en 2021, que agrupa bajo un mismo ecosistema servicios auxiliares (ancillaries) para el viajero. Su porfolio incluye Visagov (tramitación de visados online), Roamic (conectividad eSIM), Globely (seguros de viaje) y SalasVIP.com (acceso a salas VIP en aeropuertos). Con sede en Barcelona desde su fundación, cotiza en BME Growth (BYTE).

Contacto

Emisor: ByteTravel

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Descripción contacto: Communication Manager

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