Salud bucal y vuelta al cole, la importancia de una revisión completa tras las vacaciones - Instituto Smile Design Fernando Soria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de septiembre de 2026.-

Septiembre supone para muchas familias el regreso a los horarios, las clases y las actividades cotidianas después de las vacaciones. Recuperar la rutina también representa un momento adecuado para prestar atención a la salud bucodental, especialmente porque determinadas alteraciones pueden evolucionar inicialmente sin síntomas evidentes. La prevención, acompañada de revisiones periódicas, facilita la detección de posibles problemas antes de que progresen. En este sentido, el odontólogo Fernando Soria destaca la importancia de acudir regularmente al dentista y no esperar a que aparezcan dolor o molestias. Una exploración completa permite valorar dientes y encías, identificar signos de distintas patologías y establecer las medidas más adecuadas en función de las circunstancias de cada paciente.

De las caries al bruxismo: qué permite detectar una revisión

Las caries se encuentran entre los problemas que pueden localizarse durante una revisión rutinaria. Detectarlas en fases iniciales permite valorar el tratamiento correspondiente. Cuando una lesión progresa y afecta al interior del diente, puede llegar a ser necesaria una endodoncia, siempre después del diagnóstico profesional.

Las encías requieren igualmente seguimiento. La gingivitis y la periodontitis presentan diferentes grados de afectación y necesitan una valoración específica. Dependiendo del estado periodontal, las medidas pueden abarcar desde una limpieza bucal profesional hasta tratamientos como los raspados full mouth, cuando estén clínicamente indicados.

Las revisiones también permiten identificar signos relacionados con el bruxismo, como determinados desgastes dentales asociados al apretamiento o rechinamiento. Del mismo modo, ante la pérdida de una o varias piezas, el odontólogo puede estudiar las posibles alternativas para recuperar la función, entre ellas los implantes dentales, cuya indicación dependerá del estado de la boca, los tejidos de soporte y las características particulares de cada caso.

La prevención bucodental también contribuye al cuidado de la salud general

El seguimiento odontológico no debe entenderse únicamente desde una perspectiva estética o limitada a dientes y encías. La salud oral forma parte del estado general del organismo y existe evidencia científica sobre la asociación entre determinadas enfermedades periodontales y algunas patologías sistémicas, entre ellas la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Esta relación no implica que una enfermedad periodontal provoque necesariamente una cardiopatía o diabetes, pero sí pone de manifiesto la importancia de controlar la inflamación y las infecciones de la cavidad oral. Mantener una higiene adecuada, realizar las revisiones recomendadas y tratar las patologías diagnosticadas son elementos fundamentales dentro del cuidado de la salud bucodental.

La vuelta al cole y el regreso a la rutina ofrecen así una oportunidad para recuperar hábitos y revisar el estado de la boca. Para Fernando Soria, la prevención constituye una de las bases de una buena salud bucal: identificar las alteraciones en sus primeras fases facilita establecer un diagnóstico y abordar cada problema antes de que alcance una mayor complejidad.

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