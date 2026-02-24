Sarawak refuerza su proyección internacional en el MWC Barcelona 2026

Participación de Sarawak en MWC Barcelona 2026 - MWC Barcelona

El Gobierno de Sarawak, a través del Ministerio de Servicios Públicos y Telecomunicaciones de Sarawak (Malasia), está reforzando su proyección internacional en el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 con un objetivo claro: posicionar Sarawak como una economía con visión de futuro y preparada para recibir inversión. En el principal evento mundial de conectividad, el estado presentará su agenda de desarrollo hasta 2030 y detallará sus áreas prioritarias de inversión, con un marcado énfasis en la ejecución práctica y el crecimiento sostenible.



Sarawak aspira a alcanzar un Producto Interior Bruto (PIB) de 282.000 millones de RM (aproximadamente 53.000 millones de euros) en 2030, reducir en un 45% la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 2005, e incrementar la renta mediana mensual de los hogares hasta aproximadamente 15.000RM (€3,236), al tiempo que avanza hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.



Como la mayor región de Malasia, Sarawak combina capacidad en energías renovables, infraestructura industrial y capacidades digitales en expansión, dentro de un entorno de políticas estable y predecible. Su enfoque de desarrollo equilibra la competitividad económica, la inclusión social y la responsabilidad medioambiental, reflejando el compromiso del Gobierno con la colaboración internacional, las alianzas tecnológicas y una relación estructurada con líderes del sector, inversores y expertos en tecnología en apoyo del crecimiento a largo plazo.



Reforzar las bases de una economía sostenible y habilitada por la tecnología

La agenda de transformación digital de Sarawak se sustenta en una sólida infraestructura de telecomunicaciones y en un sistema eléctrico liderado por energías renovables. La conectividad a internet supera ya el 90% de las áreas pobladas, apoyada por la ampliación de la red troncal de fibra, iniciativas de banda ancha rural y soluciones de conectividad por satélite, mientras que la preparación del ecosistema 5G avanza mediante emplazamientos de despliegue ya identificados y alianzas con la industria. Las fuentes renovables constituyen la base del mix energético de Sarawak, con la hidroelectricidad aportando el 60%, equivalente a 3.558 MW de capacidad instalada. El resto de la capacidad de generación procede del gas con un 22% (1.296 MW), el carbón con un 15% (891 MW), el diésel con un 2% (103 MW) y la solar con un 1% (50 MW), lo que garantiza un sistema eléctrico equilibrado y fiable para respaldar el desarrollo económico e industrial a largo plazo.

A medida que la inteligencia artificial y los sistemas digitales avanzados están transformando las industrias globales, Sarawak está reforzando su capacidad para participar de forma más activa en la economía digital mediante inversiones sostenidas en conectividad y preparación digital. Programas clave como la iniciativa SMART600 —que contempla la instalación de 600 torres de comunicaciones— y la Sarawak Rural Broadband Network (MySRBN) han ampliado el acceso de alta velocidad en comunidades urbanas, rurales y remotas.



Sobre estas bases digitales y de infraestructura, el crecimiento industrial se impulsa a través de zonas de desarrollo estratégico como el Kuching High-Tech Park (Free Zone) y el clúster industrial de Samalaju, que integran un suministro energético fiable, conectividad logística y desarrollo de la fuerza laboral para apoyar la manufactura de alto valor y cadenas de suministro avanzadas, incluidos ecosistemas vinculados a los semiconductores. Estos esfuerzos se ven reforzados por grandes proyectos hidroeléctricos como Baleh, Bakun y Murum, junto con iniciativas emergentes de hidrógeno verde que respaldan un desarrollo industrial de bajas emisiones, preparado para el futuro.



Ampliar la colaboración internacional y la competitividad a largo plazo

Sarawak aspira a crear más de 300.000 nuevos empleos de aquí a 2030, con el desarrollo del capital humano como eje central de su competitividad a largo plazo. El Free Tertiary Education Scheme, que comenzará en 2026, amplía el acceso a la educación superior, mientras que el Sarawak Employment Package (SPACK) apoya la atracción, el desarrollo y la retención de talento en sectores estratégicos como la energía, la industria, la sanidad y las tecnologías digitales. Estas iniciativas se complementan con el refuerzo de las vías de formación técnica y profesional para mejorar la adecuación de competencias y la preparación de la fuerza laboral.



El Honorable Dato Sri Haji Julaihi Haji Narawi, ministro de Servicios Públicos y Telecomunicaciones de Sarawak, declaró: "Sarawak está avanzando hacia un enfoque de desarrollo que equilibra el crecimiento económico, el bienestar social y la responsabilidad medioambiental. Este Mobile World Congress constituye una plataforma importante para relacionarnos con socios globales, reforzar nuestras capacidades industriales y digitales, y atraer inversión de calidad. Al mismo tiempo, la expansión continuada de redes troncales de fibra, la banda ancha rural y las soluciones de conectividad por satélite está garantizando una conectividad fiable e inclusiva, de modo que la transformación digital aporte beneficios tangibles a las comunidades de Sarawak, a la vez que apoya un crecimiento sostenible a largo plazo".



MWC, que se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2026 en Fira Gran Via (Barcelona), es una de las principales plataformas mundiales de conectividad y tecnología, y reúne a decenas de miles de participantes de más de 200 países y territorios, incluidos altos ejecutivos, responsables de políticas públicas e innovadores globales, para definir el futuro de los ecosistemas digitales.



La participación de Sarawak en MWC Barcelona 2026 refleja su compromiso continuado con una proyección internacional estructurada, el avance tecnológico y un desarrollo responsable a largo plazo, en línea con las prioridades globales en materia de transformación digital, resiliencia económica y acción climática.



Sarawak en MWC Barcelona 2026

El Pabellón de Sarawak estará ubicado en el Hall 6, stand 6F41, Fira Gran Via, Barcelona (España).



Son bienvenidos los líderes del sector, innovadores tecnológicos, inversores y socios estratégicos para que visiten el pabellón y exploren oportunidades de colaboración alineadas con la agenda de desarrollo de Sarawak, centrada en la transformación digital, la expansión de las telecomunicaciones, los sistemas de ciudad inteligente, las energías renovables y el desarrollo industrial avanzado.



