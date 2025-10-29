Serena Sáenz, la nueva imagen de Joyería Grau

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 29 de octubre de 2025.-

La cantante de ópera Serena Sáenz será la nueva imagen de Joyería Grau durante los próximos meses y lucirá joyas de las colecciones más representativas de la firma. Así se abre esta campaña que une voz y elegancia

Serena Sáenz, destacada cantante de ópera, se une a Joyería Grau como su nueva imagen, inaugurando una colaboración que une voz, luz y elegancia. La joven soprano lucirá las joyas de la firma durante su colaboración, con piezas exclusivas de alta joyería o colecciones icónicas de la marca catalana.



Serena Sáenz y Joyería Grau: unión entre elegancia, fuerza y luz

Esta campaña marca el inicio de una brillante colaboración entre la artista y la casa de joyería. Serena Sáenz encarna los valores de elegancia, fuerza y autenticidad que distinguen a Grau, realzando su belleza natural con piezas que reflejan la esencia de la firma y su compromiso con la excelencia artesanal.



Piezas cuidadas al detalle

Las primeras imágenes de Serena, realizadas por el prestigioso fotógrafo Manuel Outumuro, revelan una colección exclusiva de Alta Joyería compuesta por piezas en oro blanco de 18 quilates, tanzanitas, zafiros azules y diamantes naturales engastados. Cada joya representa un diseño único, de inspiración natural y ejecución meticulosa, que combina delicadeza y carácter. Más que accesorios, son objetos de deseo y piezas artísticas que acompañan a la artista dentro y fuera del escenario.



Arte y joyería más unidos que nunca

Esta elección refleja la verdadera esencia de Joyería Grau: la unión entre arte, artesanía y luz. Serena Sáenz aporta una presencia magnética que conecta el mundo del gran espectáculo con la tradición joyera. Así como su voz deslumbra en los teatros más prestigiosos del mundo, las creaciones de Grau encarnan elegancia y fuerza, realzando la personalidad y el magnetismo de quien las lleva.



Sobre la campaña

La colaboración se presenta como el inicio de una nueva etapa creativa conjunta, donde la expresión artística de Serena Sáenz dialoga con la tradición y la calidad artesanal de Grau. Las imágenes y materiales de la campaña ponen el foco en la belleza, la autenticidad y la emoción compartida entre ambas disciplinas.



Sobre Joyería Grau

Con una sólida trayectoria, Joyería Grau es un referente en el mundo de la Alta Joyería en España. Sus colecciones se distinguen por la combinación de artesanía tradicional y diseño contemporáneo, ofreciendo piezas que reflejan sofisticación, distinción y un profundo respeto por el arte de la joya.





