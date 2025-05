Serenae inicia un plan de expansión intenso tras comprar la unidad productiva de Eurona

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía de satélite líder absoluto del mercado con una cuota del 70% tiene como objetivo reducir la brecha digital en zonas remotas y desconectadas de España y África Francófona

Madrid, 27 de mayo de 2025.-

Serenae es una compañía que brinda solución a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, el acceso igualitario a Internet. En un contexto donde aún millones de personas viven sin conexión de calidad, especialmente en el medio rural, Serenae se presenta como una alternativa real, accesible y cercana.



La empresa retoma el testigo de Quantis, fundada en 2011, y que desde 2016 formaba parte del grupo Eurona. Tras un proceso de reestructuración en 2024, el equipo fundador ha recuperado el control de la actividad a través de la compra de la unidad productiva, dando lugar a Serenae. Una nueva marca, pero con la misma vocación: llevar conectividad a quienes más la necesitan.



"Nuestro propósito es claro, vivir en un pueblo, en la montaña, en alta mar o en cualquier zona rural o remota de España no debe ser causa para quedarse fuera del mundo digital. Queremos ser una compañía real, cercana, amable y honesta. No voy a negar que volver al mundo de satélite está siendo muy enriquecedor, pero también un gran reto. España solo podrá estar conectada al 100% gracias al satélite, es imposible que la fibra llegue a cualquier punto de nuestro país" explica Aquilino Antuña, Presidente de Serenae



Estabilizar primero, crecer después

El plan de la compañía es claro. En 2025, el foco estará en consolidar la actividad y alcanzar la rentabilidad. A partir de 2026, se prevé una fase de crecimiento intenso, especialmente en el mercado residencial, que representa la mayor parte del sector satelital en España.



También se reforzará la línea de negocio internacional, con especial atención a los países del África francófona, donde Serenae ya ha demostrado su capacidad operativa. Paralelamente, se trabajará en simplificar procesos, incorporar herramientas de automatización y optimizar los recursos sin perder de vista la calidad del servicio.



"Nuestro plan es realmente conservador y realista. Vamos a hacer posible nuestro proyecto poco a poco. Los incidentes que se están produciendo en España, como la Dana o el apagón, están acelerando que muchos negocios, gobiernos y también ciudadanos de zonas remotas, necesiten satélite de forma intensa. Me refiero a servicios de emergencias, grandes cadenas de alimentación, residencias de mayores o gasolineras, entre otros, y compañías de salud privadas y públicas. Al final, tener un back up de emergencia se está convirtiendo en una necesidad que puede acelerar nuestro crecimiento. Asistimos a un cambio de ciclo en el mundo del satélite que comienza a ser una conexión alternativa de muy alta fiabilidad" afirma Antuña.



La brecha digital, un reto urgente

Serenae opera en un entorno donde todavía hay miles de hogares sin acceso a Internet y numerosos municipios con dificultades para conectarse. Esta falta de cobertura frena la digitalización, limita el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, y acentúa la despoblación en muchas zonas.



La compañía ofrece soluciones de conectividad por satélite que permiten llegar allí donde no lo hacen las infraestructuras convencionales. Una tecnología que se convierte en aliada para hogares, pequeños negocios, explotaciones agrícolas, centros públicos o embarcaciones, en zonas de difícil acceso o con redes inestables.



Una tecnología imprescindible

Serenae trabaja con distintas capas de conectividad satelital, que se adaptan a las necesidades de cada entorno. Lo hace en colaboración con socios estratégicos como Hispasat, combinando capacidad técnica y cobertura para asegurar una conexión estable y universal.



"Somos una compañía con vocación de dar servicios de telecomunicaciones en las áreas más rurales, sin perder de vista que el satélite es imprescindible para garantizar la conectividad cuando las conexiones terrestres como figura óptica, 4G, 5G, etc. fallan; y eso es así en las áreas rurales y urbanas. Porque -como subraya Antuña- el satélite será siempre imprescindible para garantizar la conectividad total del territorio. Es la única tecnología que carece de limitaciones geográficas. El servicio está asegurado en el 100% del territorio".



Conectividad con impacto social

Más allá de la tecnología, Serenae pone el foco en el impacto. Sus proyectos están orientados a mejorar la vida de las personas en ámbitos como la educación, la salud o el cuidado de la tercera edad. La conectividad se convierte así en un recurso que facilita el acceso a servicios esenciales, fomenta la igualdad de oportunidades y permite construir comunidades más cohesionadas.



En el ámbito internacional, la compañía ya tiene experiencia en países con retos de cobertura y desarrollo. En entornos como el africano, trabaja en la digitalización de actividades agrícolas, el acceso a la formación o la conexión de escuelas, centros sanitarios y pequeños negocios. Su visión: que nadie quede al margen por vivir lejos de un núcleo urbano.



No en vano, la ONU en 2011 declaró que "El acceso a Internet es un derecho fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y de otros derechos humanos". Y consecuentemente, la UE en el año 2017 incluye el acceso a servicios digitales esenciales como parte de los derechos sociales fundamentales.



