Seres Group logra ingresos récord en 2025: 165.050 millones de RMB y un beneficio neto de 5.960 millones

Seres anuncia resultados record - SERES GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Hong Kong, 30 de marzo de 2026.

La marca de lujo AITO lidera el mercado chino con más de 420.000 entregas, mientras que la inversión en I+D crece un 77,4%

30 de marzo de 2026 – Hong Kong. Seres Group Co., Ltd. (601127.SS), el principal fabricante de vehículos de nueva energía (VNE) de lujo en China, ha presentado sus resultados anuales auditados para el año que terminó el 31 de diciembre de 2025. La empresa ha alcanzado un récord histórico en ingresos, con 165.050 millones de RMB, lo que representa un aumento del 13,7% en comparación con el año anterior, y ha obtenido un beneficio neto de 5.960 millones de RMB para los accionistas. Por segunda vez consecutiva, la compañía se asienta firmemente en el terreno de los beneficios.

El margen de beneficio bruto de los VNE se situó en el 28,8%, uno de los más altos de la industria, reflejando un sólido poder de fijación de precios, una optimización en la combinación de productos y eficiencia en costos en el segmento premium. La inversión en I+D alcanzó los 12.510 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 77,4%, fortaleciendo así el soporte técnico para la innovación y la expansión a nivel global.

AITO, la marca premium, refuerza su liderazgo

Impulsada por la alta demanda de su serie AITO, Seres entregó más de 420.000 vehículos en 2025, consolidándose como la marca de automóviles de lujo más vendida en el país. Los modelos clave también tuvieron un gran desempeño: el AITO M9 superó las 110.000 unidades y lideró su segmento por segundo año; el AITO M8 alcanzó más de 150.000 entregas, manteniendo el primer lugar en la franja de 400.000 RMB desde su lanzamiento; y el AITO M7, que entregó más de 110.000 unidades, fue reconocido como “SUV Nacional del Año”.

En cuanto a conducción inteligente, el kilometraje total asistido alcanzó los 3.800 millones de kilómetros, indicando una creciente confianza por parte de los usuarios.

Inversión en I+D y fortaleza financiera

La estrategia de “vehículo definido por software” llevó a Seres a aumentar su plantilla de I+D hasta 9.091 empleados (+45,4%) y a acumular 8.046 patentes autorizadas. Con su tecnología de doble tren motriz (autonomía extendida y eléctrico puro), la compañía lidera el segmento de autonomía extendida en China con una participación de mercado del 37,5%, mientras sigue ampliando su oferta de vehículos 100% eléctricos.

El flujo de caja operativo neto alcanzó los 28.910 millones de RMB, lo que garantiza una sólida posición financiera. El Consejo de Administración planea proponer un dividendo final de 0,8 RMB por acción (impuestos incluidos), con un desembolso total cercano a 1.900 millones de RMB, reafirmando su compromiso de retorno a los accionistas.

ESG y expansión global

Seres ha fortalecido su gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG), alcanzando la calificación máxima AAA de MSCI. Al mismo tiempo, está acelerando su expansión internacional y se ha fijado un segundo objetivo de un millón de unidades en dos años, además de explorar nuevos negocios como los robots inteligentes.