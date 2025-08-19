Silencio que inspira; la clave para oficinas inteligentes y entornos productivos.

(Información remitida por la empresa firmante)

La búsqueda de entornos laborales que favorezcan la concentración y el bienestar es cada vez más prioritaria en el diseño de espacios de trabajo. La presencia de ruido ambiental puede afectar tanto a la productividad como a la calidad de vida en oficinas abiertas o salas de reuniones.

En este contexto, OfficeDeco ofrece soluciones que combinan diseño y eficacia acústica para lograr el anhelado silencio productivo. Su amplia gama de productos responde a las demandas actuales de empresas que buscan el equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad, creando oficinas inteligentes que se adaptan a las nuevas exigencias del trabajo colaborativo y flexible.

Ya sea en proyectos nuevos o espacios existentes, es posible transformar ambientes con una instalación sencilla.

Biombos acústicos para espacios funcionales y estéticos

La reducción del ruido en oficinas se ha convertido en un objetivo alcanzable gracias a los biombos acústicos de OfficeDeco. La colección incluye modelos como TEN, TOTEM, DIVIDER, PLI OVER y PLI ONE, todos ellos diseñados para ofrecer una absorción acústica eficaz y un acabado estético adaptado a cualquier estilo de oficina.

Destaca la tecnología patentada SNOWSOUND, que utiliza paneles con materiales de densidad variable capaces de absorber selectivamente las distintas frecuencias del sonido. Esto permite mitigar tanto las bajas frecuencias difíciles de controlar como las medias frecuencias, habituales en la voz humana y el entorno laboral.

Los paneles, disponibles en una amplia gama de colores y formatos, cuentan con acabados en poliéster Trevira CS y marcos de aluminio en tonos plata, antracita y blanco. Modelos como TEN incluyen versiones con ruedas para una mayor versatilidad, mientras que DIVIDER ofrece configuraciones sencillas o dobles con tres o cuatro paneles acústicos según las necesidades del espacio.

Gracias a la ausencia de marcos visibles, la superficie completa actúa como elemento fonoabsorbente, optimizando la acústica de cualquier ambiente.

Arquitectura interior y tecnología para oficinas inteligentes

Además de su eficacia sonora, los biombos acústicos de OfficeDeco se integran en proyectos de arquitectura interior orientados a maximizar la funcionalidad de los espacios. Modelos como PLI TWO y PLI OVER destacan por su adaptabilidad, con opciones de ruedas y juegos de cintas para unión de biombos que permiten crear divisiones flexibles y configuraciones dinámicas. Esta versatilidad resulta ideal para zonas de trabajo colaborativo, call centers o salas de reuniones que requieren cambios rápidos en la distribución.

La tecnología SNOWSOUND no solo aporta una solución estética sino también técnica, con certificaciones como la Clase A de Absorción Acústica según la norma UNI EN ISO 11654. Las superficies tapizadas, resistentes y sin elementos añadidos que puedan interferir en la absorción, garantizan un rendimiento óptimo incluso en espacios de gran actividad. Montaje y transporte gratuitos en la Comunidad de Madrid completan una propuesta orientada a facilitar la implantación de entornos más silenciosos y saludables.

La combinación de diseño contemporáneo y soluciones técnicas avanzadas permite que OfficeDeco transforme cada instalación en un espacio donde el silencio productivo favorece la creatividad y la eficiencia.

