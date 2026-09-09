S&P eleva a positiva la perspectiva de Freedom24 y destaca la solidez financiera del grupo

S&P eleva a positiva la perspectiva de Freedom24 - Freedom24

(Información remitida por la empresa firmante)

S&P Global Ratings ha revisado de estable a positiva la perspectiva de las calificaciones crediticias a largo plazo de Freedom Holding Corp. y sus cuatro principales filiales, tras una evaluación más favorable del riesgo del sector bancario de Kazajistán, su principal mercado. Las calificaciones de las filiales se confirman en BB-/B y la de Freedom Holding Corp. en B-. Además, S&P eleva de kzA- a kzA las calificaciones a escala nacional de Freedom Finance JSC y Freedom Bank Kazakhstan JSC

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- Las filiales incluidas en esta revisión son Freedom Finance JSC, Freedom Finance Global PLC, Freedom Bank Kazakhstan JSC y Freedom Finance Europe Ltd., que opera bajo la marca Freedom24. La revisión de la perspectiva constituye la segunda acción positiva de calificación para el grupo desde junio. El 24 de junio de 2026, S&P elevó de B+ a BB- las calificaciones crediticias a largo plazo de las cuatro filiales operativas, con perspectiva estable, destacando los avances sostenidos del grupo en el desarrollo de sus funciones consolidadas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.



S&P ha revisado su evaluación del riesgo del sector en Kazajistán de 7 a 6, citando la mejora continua de la regulación y supervisión bancaria, la acumulación de capital en el sistema y la fortaleza del Estado soberano, factores que la agencia espera que contribuyan a la estabilidad financiera a lo largo de los ciclos económicos y empresariales. La tendencia del riesgo del sector se considera ahora estable. Tras la mejora de las calificaciones soberanas de Kazajistán a BBB/A-2 el 21 de agosto de 2026, S&P también ha revisado al alza, hasta positiva, su evaluación del riesgo económico del país.



S&P prevé que las actuales presiones inflacionistas, todavía elevadas, disminuyan, lo que debería aumentar la renta real disponible y favorecer una mayor participación en los mercados financieros. La agencia señala que los depósitos bancarios en Kazajistán ofrecen actualmente tipos de interés superiores al 10 % y espera que un entorno de tipos de interés más bajos haga que el mercado de valores resulte más atractivo para los ahorradores y mejore las condiciones para las empresas de inversión.



La agencia espera que un crecimiento moderado y selectivo del balance, junto con unos resultados sólidos y diversificados tanto por fuentes de ingresos como por geografías, contribuyan a la capitalización del grupo. El informe también señala que el grupo está reforzando la gestión agregada de riesgos y el cumplimiento normativo a nivel consolidado dentro de una estructura compleja que abarca varias filiales y jurisdicciones.



Al evaluar el perfil crediticio independiente del grupo, S&P describe a Freedom como "la mayor firma de intermediación para clientes minoristas de Kazajistán, con una presencia creciente en Europa", complementada por operaciones bancarias y de seguros.



La revisión se produce en el contexto de los últimos resultados financieros del grupo. En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, correspondiente a los tres meses finalizados el 30 de junio de 2026, los ingresos netos totales aumentaron un 40 % interanual, hasta los 732,5 millones de dólares, impulsados por las actividades de intermediación y banca. Los activos totales alcanzaron los 14.000 millones de dólares, frente a los 13.200 millones registrados a finales de marzo de 2026, mientras que el beneficio neto del trimestre ascendió a 31,7 millones de dólares.



La mejora de la perspectiva refleja la posibilidad de que S&P revise al alza su evaluación del riesgo económico de Kazajistán durante los próximos 12 meses. Esto elevaría el nivel de referencia aplicable a los bancos y empresas de inversión principalmente expuestos al riesgo doméstico, mientras que una eventual mejora de la calificación de las filiales operativas está condicionada a dicha evolución.



"La perspectiva positiva representa un voto de confianza significativo en la trayectoria de Freedom24 y del grupo en su conjunto", afirmó Evgenii Tiapkin, CEO de Freedom24. "Reconoce la disciplina que hemos desarrollado en las áreas de gestión de capital, cumplimiento normativo y gobierno de riesgos. Para nosotros, el mensaje es claro: el crecimiento sostenible debe asentarse sobre unos fundamentos sólidos. A medida que Freedom24 continúa expandiéndose en Europa, seguiremos desarrollando el negocio sin comprometer los estándares que sustentan la confianza de nuestros clientes".

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