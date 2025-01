Stadior: el siguiente nivel en material deportivo online

(Información remitida por la empresa firmante)

La tienda online alicantina Mundosilbato se transforma en Stadior, apostando por la innovación y el servicio al cliente

Alicante, 20 de enero de 2025.- Tras más de una década como un actor importante en la venta de material deportivo para profesionales, la conocida tienda online mundosilbato.es da un paso adelante en su trayectoria y adopta el nombre de Stadior. Este cambio de denominación refleja la evolución natural de esta empresa alicantina, que comenzó distribuyendo silbatos para árbitros y ha ido ampliando su oferta para satisfacer las necesidades de profesionales, practicantes y aficionado al deporte. En esta nueva etapa, refuerza su compromiso con la calidad, la innovación y la eficacia, pilares fundamentales de su crecimiento.



Una historia de esfuerzo y raíces alicantinas

Nacida en 2008 en un modesto local de 40 metros cuadrados en San Juan de Alicante, Mundosilbato fue el sueño de un emprendedor apasionado por el deporte. Su primera tienda online, lanzada en 2009, marcó el inicio de un proyecto que, con esfuerzo y dedicación, se convirtió en un referente nacional.



En sus inicios, Mundosilbato se centraba exclusivamente en la distribución de silbatos para árbitros, como refleja el origen de su nombre.



Con el tiempo, la empresa amplió su gama de productos para dar un servicio más completo al colectivo arbitral, extendiendo su oferta poco a poco, con material deportivo para entrenadores, clubes, profesionales del deporte y aficionados, consolidándose como proveedor integral en el sector deportivo.



Con más de 50.000 clientes, un catálogo que supera los 10.000 productos y un almacén de 4.800 m, Mundosilbato no solo ha ido consolidando su posición en el mercado, sino que también ha demostrado su capacidad de adaptarse a los cambios y tendencias del mercado.



La empresa alicantina, orgullosa de sus raíces, ha sido pionera en la introducción de marcas propias como Zastor, Moxen, Carola y MaximPro, diseñadas para satisfacer las necesidades de clubes, federaciones, entrenadores y consumidores individuales. Este crecimiento continuo refleja su compromiso con el deporte y con la satisfacción del cliente.



Stadior: más que un cambio de nombre

En 2025, Mundosilbato adopta el nombre de Stadior, una transformación que refleja su evolución como proveedor, centrada en el mejor servicio y experiencia para sus clientes. Este cambio de imagen es la consecuencia lógica de una trayectoria que comenzó atendiendo exclusivamente a árbitros y evolucionó hacia un enfoque más amplio, ofreciendo un servicio completo a entrenadores, clubes, profesionales del deporte y aficionados.



La denominación Stadior simboliza la culminación de esta evolución, consolidándose como un proveedor integral comprometido con liderar el sector deportivo y ofrecer soluciones innovadoras para todos los apasionados del deporte.



"El cambio a Stadior no es solo un nuevo nombre; es una declaración de intenciones. Queremos que cualquier profesional, entrenador o aficionado encuentre en nosotros el aliado perfecto para superar sus metas deportivas, con productos diseñados para inspirar y servicios pensados para hacer su experiencia más sencilla y eficiente", destacan desde la empresa.



Además, Stadior combina su apuesta por la innovación con un enfoque claro hacia el servicio. Gracias a un amplio catálogo con stock permanente y marcas propias, la empresa garantiza un servicio ágil, eficaz y rápido, algo especialmente valorado por los profesionales del deporte más exigentes.



"No se trata solo de vender material deportivo; en Stadior queremos ser parte del viaje de cada cliente. Ya sea un árbitro que busca herramientas de precisión, un entrenador diseñando estrategias o un aficionado iniciando en el deporte, nuestra misión es estar a su lado para que pueda elegir los productos más adecuados para sus necesidades, con un servicio rápido, fiable y adaptado a sus necesidades", explican desde la empresa.



Conectando con el deporte en todo el mundo

Con más de 15 años de trayectoria, Stadior se prepara para abordar nuevos retos y expandirse internacionalmente. Desde su sólida base, la empresa trabaja con ilusión para ofrecer mejoras constantes e inspirar a los clientes a alcanzar sus metas, ofreciendo soluciones que conectan pasión, facilidad y rendimiento.



"Nuestro entusiasmo por el deporte nos impulsa a innovar cada día, creciendo junto a nuestros clientes y brindándoles herramientas y soluciones que marquen la diferencia en su experiencia deportiva", afirman. Con esta visión, Stadior reafirma su compromiso de convertirse en un referente global, conectando a los apasionados del deporte con productos y servicios que inspiran y transforman su experiencia.



Sobre Stadior

Stadior, anteriormente conocida como Mundosilbato, es una tienda online española líder en la comercialización de material deportivo. Fundada en 2008 en San Juan de Alicante, su historia es un testimonio de perseverancia, pasión e innovación. Con más de 50.000 clientes y un catálogo de más de 10.000 productos, Stadior se ha convertido en un referente para profesionales y entusiastas del deporte, llevando el deporte a cada rincón del mundo.



Para más información, visitar: www.stadior.com.







