Strangeworks adquiere Quantagonia para crear un líder mundial en inteligencia artificial aplicada

La adquisición combina inteligencia artificial aplicada, coordinación de solucionadores agnósticos, alto rendimiento (HPC) y computación cuántica para abordar los retos más complejos de las empresas de forma más rápida, inteligente e intuitiva que nunca

Alemania, 20 de agosto de 2025.-

Strangeworks, el proveedor líder de software de computación cuántica y de alto rendimiento ha anunciado hoy la adquisición de Quantagonia, una empresa pionera especializada en soluciones avanzadas de optimización y toma de decisiones basadas en inteligencia artificial.



La entidad combinada se basará en las soluciones existentes de Strangeworks y abrirá amplias oportunidades de mercado al integrar a la perfección la experiencia de Quantagonia en optimización matemática, la tecnología de orquestación HybridSolver y las soluciones de toma de decisiones basadas en IA con la sólida infraestructura cuántica y de IA de Strangeworks, su amplio catálogo de recursos informáticos y su sindicato de socios. Capacitar a los clientes para que tanto los profesionales experimentados como los expertos en la materia dentro de sus organizaciones puedan resolver más fácilmente los retos computacionales utilizando una amplia selección de tecnologías clásicas, híbridas, cuánticas e inspiradas en la cuántica.



Alineación estratégica y expansión del mercado

Tras haber ampliado recientemente su presencia global con nueva sede en India, esta adquisición refuerza significativamente la posición de mercado de Strangeworks y acelera los objetivos estratégicos de la empresa en Europa. Strangeworks y Quantagonia comparten una rica trayectoria de colaboración exitosa en proyectos con empresas de todo el mundo, lo que ha dado lugar a un equipo de primer nivel unido por una visión y una misión comunes.



Por primera vez, se han eliminado las barreras que durante mucho tiempo han afectado tanto a los expertos en la materia como a los usuarios sin conocimientos técnicos. Esto permite a cualquier persona dentro de una empresa aprovechar la inteligencia artificial (IA) aplicada para resolver problemas de planificación complejos en sectores como las ciencias de la vida, las finanzas, la energía, la industria aeroespacial, la logística y la fabricación, abarcando casos de uso que van desde la programación del personal y los activos hasta la planificación de rutas y la optimización de inventarios. La fusión abre inmediatamente nuevas oportunidades de comercialización al permitir el acceso a un público amplio y desatendido que anteriormente estaba excluido de este ámbito.



Las innovaciones fundamentales de Quantagonia

En el corazón del valor de Quantagonia se encuentran dos potentes tecnologías diseñadas para superar las barreras tradicionales de la planificación de optimización compleja:



• El motor de coordinación de solucionadores es una sofisticada tecnología de gestión y selección de solucionadores independiente del hardware. A diferencia de los enfoques convencionales basados en un único algoritmo, el motor de gestión de solucionadores coordina de forma inteligente varios solucionadores de primera clase para que trabajen en paralelo, compartiendo información de forma dinámica para lograr un rendimiento superior.



• Las soluciones de toma de decisiones basadas en inteligencia artificial y potenciadas por modelos de lenguaje grandes (LLM) complementan el motor de coordinación del solucionador. El conjunto de herramientas de Quantagonia aprovecha los LLM avanzados para eliminar los requisitos tradicionales de conocimientos matemáticos y de programación profundos y proporcionar una interfaz intuitiva y en lenguaje natural. Este enfoque innovador permite a los expertos en la materia sin conocimientos técnicos, como los directores de operaciones, los profesionales de la cadena de suministro o los especialistas en recursos humanos, formular, perfeccionar y resolver problemas por sí mismos.



"Esta adquisición no solo consiste en la fusión de dos empresas, sino en la unión de dos visiones poderosas para crear algo verdaderamente transformador para cualquier organización que desee aprovechar las ventajas de la informática avanzada", afirmó whurley, fundador y director ejecutivo de Strangeworks. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Dirk, Philipp y a todo el equipo de Quantagonia a la familia Strangeworks. Su experiencia en inteligencia artificial aplicada y optimización contribuirá a impulsar la innovación en Europa y más allá".



"Estamos muy emocionados por unirnos al equipo de Strangeworks y estoy deseando asumir mi cargo de alta dirección dentro de la empresa para ayudar a Whurley a hacer realidad nuestra visión conjunta", afirmó Dirk Zechiel, cofundador y director ejecutivo de Quantagonia. "Al unir fuerzas con Strangeworks, podremos crecer rápidamente, atender a más clientes y ofrecer sofisticadas capacidades de optimización a nivel mundial".



"Con la creciente demanda de que las empresas de computación cuántica demuestren su ventaja competitiva a los usuarios finales aspirantes, las adquisiciones que puedan aprovechar las capacidades de rendimiento cuántico para resolver problemas críticos del mundo real en todo el sector industrial son el próximo hito significativo en la maduración del sector de la computación cuántica", según Bob Sorensen, analista jefe cuántico de Hyperion Research. "La adquisición de Quantagonia por parte de Strangeworks, que combina el reconocido liderazgo pionero en computación cuántica de Whurley, cuya trayectoria empresarial incluye exitosas salidas a empresas como Accenture y Goldman Sachs, con la experiencia en optimización del veterano Dirk Zechiel, cofundador de Gurobi GmbH, coloca a Strangeworks en una posición envidiable para acelerar el progreso en el espacio de optimización cuántica/clásica, que está emergiendo rápidamente".



La presencia de Quantagonia en Múnich y Fráncfort amplía la sólida posición de Strangeworks en Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico, lo que posiciona a la empresa fusionada para un importante crecimiento global. Con el respaldo de inversores líderes como IBM, Hitachi Ventures, RTX Ventures y Lightspeed Venture Partners, Strangeworks está ampliando el acceso a soluciones informáticas de última generación para empresas de todo el mundo.



Sobre Strangeworks

Con sede en Austin, Texas, Strangeworks tiene como misión convertir la complejidad computacional en soluciones para el mundo real. Con el mayor catálogo de recursos informáticos cuánticos y de inspiración cuántica en una innovadora plataforma en la nube respaldada por expertos en computación, hacemos que el potencial transformador de la computación cuántica sea accesible para todos.



Sobre Quantagonia

Fundada en 2021 por Dirk Zechiel, Philipp Hannemann, la profesora Sabina Jeschke y el profesor Sebastian Pokutta, Quantagonia desarrolla tecnología de planificación basada en inteligencia artificial y preparada para la computación cuántica.







