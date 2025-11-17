El Supremo redefine el panorama: Ahora la desvinculación de multipropiedad es la vía más segura

(Información remitida por la empresa firmante)

El Supremo redefine el panorama para anular contratos de multipropiedad: la desvinculación, la vía más rápida y segura para salir de la multipropiedad

Madrid, 17 de noviembre de 2025.

La desvinculación se convierte en la vía más rápida y segura para salir de la multipropiedad tras el cambio de criterio del Tribunal Supremo

El reciente cambio de criterio del Tribunal Supremo -inesperado para todos los actores judiciales- marca un nuevo escenario para miles de multipropietarios en España. A partir de ahora, las acciones judiciales de nulidad dejan de ser una apuesta segura y la desvinculación del contrato se consolida como la vía más rápida, eficaz y segura para dejar de pagar cuotas y cerrar definitivamente una etapa que para muchos consumidores ha sido una pesadilla

Desde 2012, Reclamalia Abogados ha liderado en España la defensa de los multipropietarios con cientos de clientes que, cada año, han logrado liberarse por completo de sus contratos de multipropiedad. Los complejos Ogisaka Garden (Denia), Parque Denia y Playa Romana (Alcossebre) figuran entre los más habituales en los que los afectados han solicitado la acción de desvinculación logrando poner fin a sus obligaciones económicas y administrativas frente a las comunidades de propietarios de los complejos de tiempo compartido o sus empresas de mantenimiento.

La experiencia acumulada durante más de una década ha demostrado que la desvinculación ofrece una solución definitiva, extrajudicial y sin riesgo, mientras que las acciones de nulidad, aunque antes eran una alternativa frecuente y garantizada por la jurisprudencia consolidada, pueden hoy generar consecuencias no deseadas después del viraje del Alto Tribunal.

El problema de la multipropiedad es la cuota de mantenimiento

“Muchos complejos han seguido reclamando las cuotas de mantenimiento, incluso tras sentencias de nulidad. Estos procedimientos se ganan a favor del consumidor, pero obviamente se trata de un nuevo procedimiento judicial”, informan desde Reclamalia Abogados que asegura que con los procedimientos de desvinculación esto no ocurre. Para las defensas de estos procedimientos o negociaciones amistosas, Reclamalia aboagos cuenta con abogados como Catalina Arroyo o Álvaro Caballero para solucionar cualquier cuestión relacionada

Salir de la multipropiedad es posible

Así, el cambio de titularidad mediante la desvinculación se consolida como la vía más efectiva para desvincularse de forma definitiva de una multipropiedad. Esta solución conocio

Reclamalia Abogados, pionera en este ámbito desde 2012, continúa ofreciendo a los afectados una salida real y definitiva para recuperar su tranquilidad y así desvincularse de forma definitiva y segura de este producto vacacional.



