SVIsual y Cestel impulsan la accesibilidad comunicativa mediante videointerpretación en lengua de signos - SVIsual

(Información remitida por la empresa firmante)

El servicio impulsado por la Fundación CNSE, con Cestel como partner tecnológico, permite incorporar videointerpretación en lengua de signos y comunicación por texto en canales telefónicos, digitales y presenciales. SVIsual cobra especial relevancia ante el actual marco normativo. La Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela, refuerza la obligación de ofrecer canales gratuitos, eficaces, accesibles e inclusivos, prestando especial atención a las personas con discapacidad.

Madrid, 7 de septiembre de 2026.- La accesibilidad en la atención a la ciudadanía y a la clientela se ha convertido en una prioridad para empresas, administraciones e instituciones. En este contexto, SVIsual, el servicio de videointerpretación en lengua de signos impulsado por la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, ofrece una solución para facilitar la comunicación de las personas sordas con servicios públicos y privados.

SVIsual fue el primer servicio de videointerpretación en lengua de signos de España y permite comunicarse en tiempo real con intérpretes profesionales, las 24 horas del día y desde webs, dispositivos móviles o puntos de atención presencial.

Actualmente, más de 75 entidades públicas y privadas utilizan SVIsual como herramienta de accesibilidad comunicativa.

Una solución nacida desde la comunidad sorda

La principal garantía de SVIsual reside en su origen. El servicio está impulsado y gestionado desde su creación por la Fundación CNSE, constituida en 1998 por iniciativa de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), referente en la defensa de los derechos y la accesibilidad de las personas sordas.

Desde su puesta en marcha en 2009, SVIsual ha facilitado más de 1,7 millones de llamadas, permitiendo a miles de personas sordas realizar gestiones cotidianas de forma autónoma, sin depender de terceros. El servicio garantiza así privacidad, independencia, accesibilidad e igualdad de oportunidades.

Cestel, socio tecnológico de una plataforma robusta, segura y en evolución

La evolución de SVIsual ha contado desde sus inicios con CESTEL como partner tecnológico de CNSE y Fundación CNSE. Esta colaboración ha permitido desarrollar y mantener una plataforma estable, segura y escalable, adaptada a diferentes canales y entornos de atención.

La experiencia de CESTEL en comunicaciones, integración tecnológica y atención multicanal ha sido clave para garantizar la disponibilidad, privacidad y calidad del servicio. Su aportación forma parte de un modelo que combina tecnología, atención especializada y mejora continua para responder a las necesidades de accesibilidad de las personas sordas.

SVIsual demuestra que la tecnología puede convertirse en una herramienta de autonomía e inclusión cuando se diseña desde las necesidades reales de las personas. La colaboración entre la Fundación CNSE y CESTEL ha sido clave para consolidar y hacer evolucionar un servicio de referencia, señalan desde CESTEL.

Cumplimiento normativo y atención accesible

La incorporación de soluciones como SVIsual cobra especial relevancia ante el actual marco normativo. La Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela, refuerza la obligación de ofrecer canales gratuitos, eficaces, accesibles e inclusivos, prestando especial atención a las personas con discapacidad.

A esta normativa se suman la Ley 11/2023, sobre accesibilidad de determinados productos y servicios, y la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas, desarrollada posteriormente mediante el Real Decreto 674/2023.

En este contexto, SVIsual facilita a empresas, administraciones e instituciones una vía accesible de atención para las personas sordas, contribuyendo al cumplimiento normativo y a una comunicación más inclusiva y eficaz.

Aplicaciones para empresas e instituciones

SVIsual puede incorporarse en distintos formatos según las necesidades de cada organización, entre ellos:

Integración en webs y sedes electrónicas, mediante un botón o enlace de videointerpretación.

Códigos QR y dispositivos en puntos de atención, como oficinas, mostradores o centros de atención ciudadana.

Apoyo a servicios telefónicos y call centers, facilitando la comunicación con atención al cliente, soporte, reservas o reclamaciones.

Atención presencial accesible, mediante tablets u otros dispositivos en administraciones, centros sanitarios, entidades financieras, comercios y otros servicios.

La solución permite la comunicación mediante videointerpretación en lengua de signos entre personas sordas y oyentes, eliminando barreras en ambos sentidos y facilitando una atención más autónoma, segura e inclusiva.

Para las organizaciones, SVIsual contribuye a mejorar la accesibilidad y la experiencia de atención, mientras que para las personas sordas supone disponer de un canal de comunicación con mayor autonomía y privacidad.

Situaciones críticas y reconocimiento social

El valor de SVIsual se ha hecho especialmente visible en situaciones críticas, como la pandemia de la COVID-19 o la DANA, facilitando a las personas sordas el acceso a información sanitaria, servicios de emergencia y gestiones esenciales. Estas experiencias han demostrado la importancia de la accesibilidad comunicativa para garantizar derechos y seguridad.

A esta trayectoria se suman reconocimientos como el Premio Fundación Randstad 2026 a la Mejor innovación tecnológica para la inclusión de personas con discapacidad, que pone en valor más de quince años de trabajo combinando tecnología y conocimiento de la comunidad sorda para facilitar una comunicación más accesible y autónoma.

Un llamamiento a empresas, administraciones y entidades de servicio público

La accesibilidad comunicativa ya no puede entenderse como un complemento. Es una condición necesaria para atender correctamente a toda la ciudadanía y a toda la clientela.

Por ello, Cestel y Fundación CNSE invitan a empresas, administraciones públicas e instituciones interesadas en adaptar sus canales de atención a conocer cómo SVIsual puede integrarse en sus servicios de forma sencilla, segura y eficaz.

Las entidades interesadas pueden solicitar una demo o más información a través de este enlace: www.svisual.org/pages/formulario_demo.php?id=cestel

Sobre SVIsual

SVIsual es el primer servicio de videointerpretación en lengua de signos de España. Permite la comunicación a distancia y en tiempo real entre personas sordas, con discapacidad auditiva o con dificultades de comunicación y personas oyentes, utilizando la modalidad comunicativa que cada persona necesite. Está impulsado y gestionado por la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación.

Sobre Fundación CNSE

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación es una entidad estatal sin ánimo de lucro creada en 1998 por iniciativa de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). Su labor busca mejorar las condiciones de vida de las personas sordas mediante proyectos y servicios que impulsan la accesibilidad, las lenguas de signos españolas, la igualdad de oportunidades y la participación social.

Sobre Cestel

Cestel (Centro Español de Servicios Telemáticos), es una compañía tecnológica de referencia especializada en soluciones de comunicación, integración de sistemas y servicios avanzados para entornos críticos (Centros 112) y de atención multicanal. Como arquitecto partner tecnológico de SVIsual, Cestel contribuye al desarrollo y evolución de una plataforma segura, robusta y adaptada a las necesidades de accesibilidad comunicativa de empresas, administraciones e instituciones.

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