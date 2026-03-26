TBC lanza Impulsa San Juan con apoyo de Ford Movilsa y TrotaMundos Camper - TBC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo.-

TBC lanza Impulsa San Juan: el primer programa nacional de apoyo tecnológico al comercio local, con Ford Movilsa y TrotaMundos Camper como patrocinadores de la primera edición.

La agencia técnica especializada en desarrollo web de alto rendimiento arranca en San Juan de Alicante su primera iniciativa de apoyo tecnológico: un programa de selección privada que incluye la cesión completa de un proyecto web profesional, diez asesorías estratégicas y subvenciones privadas de hasta el 50% para todos los negocios aceptados.

El tejido empresarial local español tiene un problema digital que se repite con exacta monotonía en cualquier ciudad del país. Los autónomos, comercios, clínicas y empresas de servicios de nuestras ciudades llevan años contratando webs a agencias de marketing generalistas que priorizan el volumen sobre el resultado: plantillas prediseñadas, tecnología obsoleta, velocidades de carga que penalizan el posicionamiento en Google y una imagen que, en lugar de diferenciar al negocio, lo iguala hacia abajo. El resultado es siempre el mismo: una web que existe pero no trabaja, un gasto mensual en SEO que no puede generar retorno y la sensación de que "la web no funciona", cuando el problema real es que nunca estuvo bien construida.

TBC, agencia de desarrollo web profesional a medida de alto rendimiento con sede en Alicante y proyección nacional, ha decidido intervenir de forma directa en este problema con el lanzamiento del programa Impulsa, una iniciativa privada con vocación de expansión por todo el territorio español que arranca su primera edición en San Juan de Alicante y Playa de San Juan con el patrocinio de Ford Movilsa, referente empresarial de la zona desde hace décadas, y TrotaMundos Camper, empresa local especializada en alquiler de campers con presencia consolidada en la zona.

El programa responde a una convicción clara: el desarrollo web profesional a medida, construido sin plantillas y con arquitectura técnica real, no debería ser un privilegio exclusivo de las grandes empresas. Los negocios locales merecen la misma infraestructura digital que utilizan las empresas que compiten a escala nacional, y esa es precisamente la brecha que Impulsa San Juan viene a cerrar.

La empresa seleccionada en esta primera edición recibirá un proyecto web completo sin ningún coste, valorado en 3.800 euros, desarrollado con la misma tecnología y metodología que TBC aplica en sus proyectos para empresas de mayor escala: Next.js con TypeScript, arquitectura de alto rendimiento, Core Web Vitals optimizados, +90 sobre 100 en Lighthouse y SEO estructural integrado desde el primer día, lo que garantiza visibilidad tanto en los buscadores tradicionales como en las respuestas de las IAs generativas como ChatGPT, Perplexity o Google AI Overviews. Otras diez empresas recibirán una asesoría estratégica individual de 60 minutos para analizar su situación digital actual y recibir una propuesta de proyecto personalizada. Y todas las empresas aceptadas en el programa pero no seleccionadas para el proyecto gratuito tendrán acceso a una subvención privada del 50% sobre el coste de su proyecto web, bajo capacidad operativa.

"El problema no es que los negocios locales no quieran invertir en su presencia digital. El problema es que el mercado les ha ofrecido durante años soluciones de bajo coste construidas sobre plantillas de WordPress sin optimización real, que no posicionan, no convierten y no escalan. Una web lenta no solo frustra al usuario: activamente perjudica el posicionamiento en Google y transmite una imagen que no hace justicia al negocio real", explica Alejandro Pérez (TBC). "Hemos querido empezar por San Juan porque es nuestra zona y conocemos su tejido empresarial, pero el problema no es exclusivo de aquí. Es el mismo en Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en cualquier ciudad de España. Por eso Impulsa nace con vocación nacional."

TBC se está consolidando como referencia en desarrollo web a medida sin WordPress para empresas que entienden su infraestructura digital como un activo de negocio, no como un gasto de imagen. Su stack tecnológico, basado en Next.js desplegado sobre Vercel Edge Network, permite entregar proyectos web con tiempos de carga por debajo de un segundo, SEO técnico estructural desde la arquitectura y puntuaciones de Lighthouse superiores a 90 sobre 100 en las cuatro métricas, resultados verificables y públicamente auditables por cualquier cliente. A esto se suma una implementación avanzada de GEO (Generative Engine Optimization), la disciplina emergente que optimiza la visibilidad de una web en las respuestas de las IAs generativas, un diferenciador que la gran mayoría de agencias de desarrollo web en España todavía no ofrece.

Impulsa San Juan 2026 es la primera edición de lo que TBC concibe como un programa con vocación de continuidad y expansión nacional. Si los resultados de esta primera edición confirman el impacto esperado en el tejido empresarial local, la intención es repetir el programa en otras ciudades de España, buscando para cada edición un patrocinador local de referencia que comparta la visión de impulsar digitalmente el comercio de su zona. Las empresas o grupos empresariales interesados en explorar la posibilidad de patrocinar una edición futura del programa en su territorio pueden contactar directamente en contacto@thebridgeconcept.es.

Las solicitudes para la edición de San Juan permanecen abiertas hasta el 28 de mayo de 2026. El proceso no es un sorteo ni un concurso público: cada candidatura se evalúa de forma individual en función del potencial de mejora digital del negocio, su sector y su compromiso con el crecimiento. Las condiciones se comunican de forma privada a cada empresa evaluada. Más información y formulario de solicitud en Programa Impulsa San Juan.

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