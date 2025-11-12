Tempel Group presentará sus soluciones inteligentes para el sector ferroviario en Rail Live 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La multinacional española mostrará en Rail Live 2025 su oferta integral en digitalización, ciberseguridad y energía para el sector ferroviario. Tempel Group apuesta por el ferrocarril como motor de innovación y sostenibilidad en la movilidad del futuro

Madrid, 12 de noviembre.- Tempel Group, multinacional con 47 años de experiencia en distribución tecnológica, ingeniería industrial y soluciones de energía, anuncia su participación en Rail Live 2025, uno de los principales encuentros internacionales del sector ferroviario. La compañía estará presente en el stand conjunto con Rail Group, consolidando su posición como socio estratégico en la modernización y digitalización del transporte ferroviario.



El ferrocarril como eje estratégico de innovación

El mercado ferroviario ocupa un lugar prioritario dentro de la División de Ingeniería de Tempel Group, que actúa como Premium Partner de fabricantes líderes en PC y comunicaciones industriales. Gracias a su capacidad técnica y a la integración de tecnologías de vanguardia, la compañía diseña e implementa soluciones de alta fiabilidad que garantizan seguridad, eficiencia y sostenibilidad en entornos de misión crítica.



La apuesta de Tempel Group responde a un contexto en el que el ferrocarril se consolida como un modo de transporte clave para la transición energética en Europa. Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, más del 50% de los viajeros y mercancías en 2030 se moverán bajo modelos de movilidad inteligente y baja emisión, lo que obliga a desplegar infraestructuras resilientes y digitalizadas.



Soluciones inteligentes para el ferrocarril del futuro

En Rail Live 2025, Tempel Group presentará un portafolio integral que abarca todo el ecosistema ferroviario:



• A bordo del tren: sistemas de control y gestión de trenes (TCMS), monitorización de vehículos y pantógrafos, plataformas de información y entretenimiento (PIS, WiFi embarcado, CCTV).



• Infraestructura y vía: señalización avanzada, telecomunicaciones, enclavamientos, control de tráfico centralizado (CTC), PSCADA y redes robustas con certificación EN 50121.



• Estaciones ferroviarias: soluciones de cobro automatizado (AFC), automatización de edificios (BAS), protección contra incendios (FAS), sistemas integrados de supervisión y mantenimiento inteligente.



• Energía y sostenibilidad: sistemas de respaldo con baterías Ni-MH ecológicas y seguras, con monitorización remota y mantenimiento predictivo.







Experiencia contrastada en proyectos ferroviarios

Tempel Group ha desarrollado proyectos en colaboración con operadores de referencia como RENFE, suministrando sistemas de WiFi y multimedia a bordo, así como equipamiento para modernizaciones ferroviarias y soluciones críticas de control de red. Su experiencia en ciberseguridad, comunicaciones embarcadas y servicios al pasajero refuerza su propuesta de valor frente a los nuevos retos del sector.



Rail Live 2025: epicentro de la innovación ferroviaria

El evento reunirá a más de 300 expositores, 200 ponentes y 10.000 asistentes, incluyendo administradores de infraestructura, operadores de alta velocidad, fabricantes de material rodante, consorcios de transporte e instituciones de I+D+i. Durante tres días, se debatirán las tendencias que marcarán el futuro del sector: ciberseguridad, sostenibilidad, inteligencia artificial y megaproyectos ferroviarios.



Sobre Tempel Group

Fundada en Barcelona hace 47 años, Tempel Group opera en más de 22 países y cuenta con sede en 18 ciudades a nivel global. Sus áreas de negocio, centradas en Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios, se articulan bajo una fuerte apuesta por la I+D+i y la eficiencia energética, integrando tecnologías tradicionales con sistemas avanzados de gestión energética e Internet of Things (IoT) para impulsar la transición hacia un modelo más sostenible y digital.



Emisor: Tempel Group

Contacto

Nombre contacto: Jordi Gangolells

Descripción contacto: Marketing

Teléfono de contacto: +34936003600

