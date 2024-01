TerraMaster lanza D2-320 de 2 bahías con USB3.2 10 Gbps para ampliar almacenamiento en PC y NAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Shenzhen, 17 de enero

TerraMaster, una marca profesional centrada en ofrecer productos de almacenamiento innovadores para hogares y empresas, acaba de anunciar una sustancial mejora del rendimiento para sus productos de la serie de almacenamiento USB RAID

La marca ha presentado una versión perfeccionada de sus sistemas D2-310 y D2-320. La interfaz USB configurada se ha actualizado directamente desde una interfaz USB3.1 de 5 Gbps a una interfaz USB3.2 Gen2 de 10 Gbps, lo que proporciona el doble de ancho de banda de transmisión de datos, que sube hasta los 10 Gbps.



En términos de aspecto, la serie 320 adopta el nuevo concepto de diseño TerraMaster y se ha optimizado ampliamente para amoldarse a las necesidades de sus usuarios. Pero no solo consigue una apariencia general, más simple y elegante, sino que ahora la instalación del disco duro también es más práctica. Al optimizar el diseño de la estructura interna del producto y agregar medidas para suprimir la difusión del ruido, la reducción activa del ruido en estos diseños de nueva generación ha dado un salto cualitativo y el nivel general de ruido se ha reducido un 50 % en comparación con la generación anterior.



El sistema D2-320 admite hasta 44 TB (22 TB x 2) de espacio de almacenamiento, un volumen ideal para satisfacer perfectamente los requisitos de velocidad y espacio de usuarios profesionales.



Características principales del TerraMaster D2-320

Alta velocidad de 10 Gbps

Gracias a la adopción del protocolo USB3.2 Gen2, el sistema D2-320 proporciona un ancho de banda de transmisión de datos de 10 Gbps, con una velocidad de lectura/escritura real de hasta 521 MB/s cuando se instalan 2 discos duros (WD Red 8 TB x 2 RAID 0 lectura/escritura simultánea). Con 2 unidades SSD instaladas, la velocidad de lectura podría alcanzar los 810 MB/s (SSD WD Red 1 TB x 2 RAID 0).



Interfaz de alta compatibilidad

El sistema D2-320 está equipado con una interfaz USB tipo C y un cable USB tipo C (de 1 metro de largo), compatible con diversas interfaces de equipos informáticos: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2/USB4/Thunderbolt 3/Thunderbolt 4.



Copia de seguridad TPC compatible

Los usuarios pueden programar copias de seguridad entre una PC con Windows y el D2-320 con TerraMaster TPC Backupper, que es un software gratuito de sincronización y copia de seguridad de Windows.



Espacio de almacenamiento supergrande

El D2-320 admite hasta 2 discos duros de gran capacidad de 22 TB, para agregar más espacio de almacenamiento disponible (hasta 44 TB) a equipos Windows, Mac y Linux.



Ampliación del espacio de almacenamiento de TNAS

Modo 1: Ampliación del espacio de almacenamiento de TNAS en forma de grupo de almacenamiento

Es posible configurar el D2-320 como un grupo de almacenamiento de configuración RAID a través de la interfaz USB TNAS para expandir el espacio TNAS en forma de un grupo de almacenamiento independiente.



Modo 2: Ampliación del espacio de almacenamiento de TNAS como disco externo

Se puede tratar cada disco duro del sistema D2-320 como un espacio en disco independiente y ampliar el espacio de almacenamiento TNAS con la modalidad de un único espacio en disco independiente. Por ejemplo, si se instalan 2 discos duros, se conseguirán 2 espacios de almacenamiento independientes.



Nuevo diseño de soporte con bloqueo a presión

El sistema D2-320 incorpora el exclusivo diseño Push-lock de bloqueo a presión de TerraMaster, que bloquea automáticamente la bandeja de discos duros cuando se inserta el disco duro. Así se evita que se caiga o se desconecte. Este método para instalar discos duros requiere menos de 10 segundos y resulta comodísimo para usuarios que manipulen y extraigan los discos duros con frecuencia para intercambiar datos.



Menos ruido

El sistema D2-320 adopta la nueva estructura TerraMaster. Además de las medidas adicionales de absorción de impactos, los ingenieros de TerraMaster han incorporado multitud de paneles especiales de absorción del sonido en la nueva estructura para minimizar el ruido. Se registra un nivel de ruido de tan solo 19 dB(A) en modo de espera, un 50 % más bajo que en modelos de generaciones anteriores.



La serie 320 está compuesta por tres modelos: D2-320 (2 bahías), D4-320 (4 bahías) y D6-320 (6 bahías), pensados para responder a las necesidades de tecnología NAS de alto rendimiento de usuarios domésticos, oficinas pequeñas o despachos profesionales y pequeñas empresas.



Los modelos D2-320 y D6-320 ya están disponibles en los mercados de EE. UU. y Europa, y el D4-320 pronto llegará a otros mercados.



Para obtener más información, visitar los enlaces de productos a continuación:



TerraMaster D2-320: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-das/d2-320.html



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se centra en proporcionar productos de almacenamiento innovadores, incluido el almacenamiento conectado a la red y el almacenamiento conectado directamente, que se ha vuelto cada vez más popular en más de 40 países y regiones. La marca ha estado desarrollando tecnología de almacenamiento durante 10 años, atendiendo las necesidades de clientes como usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.