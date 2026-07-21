Tissot, Seiko, Hamilton y Certina presentan cuatro relojes automáticos para el verano 2026

Certina - Certina

(Información remitida por la empresa firmante)

Nicols reúne cuatro modelos de relojes que destacan por su resistencia al agua, fiabilidad y versatilidad, consolidando la tendencia de los relojes de buceo automáticos como los grandes protagonistas de la temporada estival

Madrid, 21 de julio de 2026.- El verano invita a disfrutar del mar, los viajes y las actividades al aire libre, por lo que contar con un reloj resistente, cómodo y versátil se convierte en un gran aliado. Entre las propuestas elegidas por los expertos relojeros de Nicols destacan cuatro modelos de algunas de las firmas más prestigiosas de la relojería suiza y japonesa: Tissot, Seiko, Hamilton y Certina.



Tissot Seastar 2000 Powermatic 80

Tissot demuestra una vez más por qué es una referencia en relojería deportiva con el Seastar 2000 Powermatic 80. Su esfera azul, bisel giratorio unidireccional y movimiento automático con 80 horas de reserva de marcha lo convierten en un auténtico diver profesional.



Con una resistencia al agua de 600 metros, está preparado tanto para inmersiones como para acompañar cualquier plan veraniego, manteniendo un diseño elegante que también funciona fuera del agua.



Seiko Prospex 1968 Diver's Modern Re-Interpretation GMT

Inspirado en el histórico diver de 1968, este Prospex combina el legado de Seiko con una estética contemporánea. Su función GMT permite controlar dos husos horarios simultáneamente, convirtiéndolo en el compañero ideal para quienes aprovechan el verano para viajar.



Su movimiento automático manufactura, el cristal de zafiro, la luminiscencia Lumibrite y los 200 metros de estanqueidad ofrecen un equilibrio perfecto entre funcionalidad y sofisticación.



Hamilton Khaki Navy Scuba Auto

Hamilton traslada su experiencia en relojería deportiva al Khaki Navy Scuba Auto, un modelo que destaca por su gran versatilidad. La caja de acero, el bisel cerámico y el movimiento automático con 80 horas de reserva de marcha lo convierten en una opción ideal tanto para actividades acuáticas como para el día a día.



Con una resistencia al agua de 300 metros, es un reloj pensado para quienes buscan una única pieza capaz de acompañarlos durante todo el verano.



Certina DS Super PH2000M

El DS Super PH2000M recupera uno de los grandes iconos de Certina con una marcada inspiración vintage. Su estética de los años sesenta esconde un reloj completamente actual, equipado con movimiento automático, espiral de Nivachron, cristal de zafiro y el reconocido sistema DS (Double Security).



Sus 200 metros de resistencia al agua y su carácter robusto lo convierten en una excelente opción para quienes valoran la historia, la fiabilidad y el diseño.



Un reloj para cada verano

Según Nicols, los relojes automáticos deportivos continúan consolidándose como una de las opciones favoritas para los meses de verano gracias a su robustez, versatilidad y capacidad para adaptarse tanto a actividades acuáticas como a un uso diario.



La selección completa de estos modelos, junto con otras referencias de las principales firmas internacionales de relojería, ya puede descubrirse en las boutiques de Nicols y en su página web www.nicols.es, donde la firma ofrece asesoramiento especializado para ayudar a encontrar el reloj que mejor se adapte a cada estilo de vida.

Contacto

Nombre contacto: Sonsoles Gónzalez

Descripción contacto: Nicols

Teléfono de contacto: 91 577 66 63