Transoft Solutions lanza InSTRATO

Nueva plataforma web de diseño para profesionales del transporte - Transoft Solutions

(Información remitida por la empresa firmante)

Vancouver, 07 de octubre de 2026.- InSTRATO nace como la nueva plataforma web de diseño para los profesionales del transporte

Transoft Solutions, líder mundial en software de ingeniería del transporte y soluciones de seguridad vial, ha lanzado InSTRATO, una nueva plataforma web para ingenieros, planificadores y diseñadores de transporte. Esta plataforma reúne herramientas especializadas de diseño de transporte con nuevas formas para que los profesionales compartan trabajos, recopilen comentarios y colaboren durante todo el proceso del proyecto.



El lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa para AutoTURN Online, la solución web de Transoft para el análisis de trayectorias de barrido de vehículos. AutoTURN Online estará ahora disponible dentro de InSTRATO y continuará ofreciendo la misma tecnología de simulación de confianza y las bibliotecas de vehículos que los usuarios utilizan actualmente, al tiempo que abre la puerta a un conjunto más amplio de capacidades de diseño de transporte y colaboración.



"Desde 2018, AutoTURN Online ha ayudado a más de 110.000 profesionales a realizar análisis de trayectorias de barrido de vehículos a través de la web, respaldando decisiones de diseño que afectan a la forma en que las personas y los vehículos se desplazan por el mundo. Ese impacto es lo que nos impulsa a seguir haciendo más. A medida que los proyectos se vuelven más complejos, el futuro del diseño del transporte dependerá de la fluidez con la que se integren las personas, la tecnología y las ideas. InSTRATO nos acerca un paso más a ese futuro", afirmó Steven Chan, vicepresidente de la Unidad de Negocio de Transporte de Transoft Solutions.



Del diseño a la colaboración

Los proyectos de transporte implican mucho más que el propio trabajo de diseño. A medida que los proyectos avanzan a través de las fases de revisión e iteración, los profesionales necesitan compartir diseños, recopilar aportaciones, coordinar cambios y mantener organizada la información del proyecto.



Al integrar más aspectos del proceso de diseño de transporte en una única plataforma web conectada, Transoft ayuda a los profesionales a ir más allá de las tareas individuales y trabajar de forma más colaborativa durante todo el ciclo de vida del proyecto.



Las herramientas principales en las que confían actualmente los usuarios siguen siendo las mismas, pero InSTRATO cambia la forma en que los equipos trabajan conjuntamente en torno a ellas. Gracias a su nueva capacidad de Colaboración, los equipos pueden compartir diseños con clientes y otras partes interesadas del proyecto, recopilar comentarios y mantener a todos coordinados a medida que avanza el proyecto. Reunir el trabajo y la conversación en un mismo entorno ayuda a reducir los intercambios innecesarios, hacer que las revisiones de diseño sean más productivas y mantener los proyectos en marcha.



¿Qué es InSTRATO?

InSTRATO es una plataforma web diseñada en torno a los flujos de trabajo especializados de los profesionales del transporte. Alberga módulos que ayudan a los usuarios a pasar del diseño y el análisis a la revisión y la colaboración, con capacidades adicionales previstas a medida que evolucione la plataforma.



• AutoTURN Online: permite realizar análisis fiables de trayectorias de barrido de vehículos utilizando la misma tecnología de simulación de AutoTURN y las completas bibliotecas de vehículos que los usuarios utilizan actualmente.



• Parking Design: permite crear con mayor rapidez diseños de aparcamientos eficientes y accesibles mediante estándares integrados y herramientas fáciles de utilizar.



• Collaboration: permite compartir proyectos, recopilar comentarios, gestionar las observaciones de las partes interesadas y documentar las revisiones en un único espacio de trabajo para agilizar las revisiones de diseño.



• Lab: permite explorar nuevas capacidades en desarrollo y aportar comentarios para adaptar las futuras herramientas a las necesidades de los usuarios.





Una nueva plataforma con herramientas conocidas

InSTRATO mejora la experiencia en torno a los flujos de trabajo cotidianos, facilitando el avance de los proyectos y la incorporación de las partes interesadas al proceso de diseño.



• Una experiencia de usuario renovada: permite navegar por una interfaz rediseñada centrada en la sencillez y la facilidad de uso.



• Gestión de archivos mejorada: permite organizar los proyectos mediante carpetas principales y subcarpetas, facilitando la localización y el acceso a los trabajos necesarios.



• Nuevas herramientas de colaboración: permiten compartir proyectos, recopilar comentarios de las partes interesadas y gestionar las observaciones en un único lugar para facilitar las revisiones de diseño y entre profesionales.



• Acceso anticipado con Lab: permite explorar capacidades en desarrollo y aportar comentarios para contribuir a definir las futuras herramientas a medida que InSTRATO continúa evolucionando.



AutoTURN Online continúa dentro de InSTRATO

El módulo AutoTURN Online continúa ofreciendo análisis web de trayectorias de barrido de vehículos mediante el mismo algoritmo de simulación de AutoTURN y las mismas bibliotecas de vehículos de confianza que anteriormente. Para los usuarios que necesiten capacidades más avanzadas de análisis de trayectorias o vehículos personalizados, se recomienda utilizar la solución de escritorio AutoTURN Pro.



Para cualquier consulta sobre InSTRATO, visitar instrato.com o ponerse en contacto con la compañía para conocer cómo InSTRATO puede ayudar a cubrir las necesidades de diseño y planificación del transporte sin necesidad de CAD.



Acerca de Transoft Solutions

Transoft Solutions desarrolla software innovador y altamente especializado para profesionales de la aviación, las infraestructuras civiles y el transporte. Desde 1991, Transoft se ha mantenido centrada en soluciones orientadas a la seguridad que permiten a los profesionales del transporte trabajar de manera eficaz y con confianza. Su cartera de soluciones de planificación, simulación, modelización y diseño se utiliza en más de 150 países y presta servicio a más de 100.000 clientes entre organismos locales y federales, empresas de consultoría, autoridades aeroportuarias y puertos. La compañía se enorgullece de ofrecer un servicio de atención al cliente de la máxima calidad desde su sede central en Canadá y a través de sus oficinas en Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Eslovenia, Australia, Bélgica, Francia e India. Para obtener más información sobre la gama de soluciones de Transoft para aviación, diseño de infraestructuras civiles y seguridad vial, visitar transoftsolutions.com.



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