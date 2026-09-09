Trescal amplía sus servicios acreditados para empresas Aeroespaciales y de Ciencias de la Vida en España

Servicios de precisión para el sector aeroespacial - Trescal

(Información remitida por la empresa firmante)

Trescal refuerza su capacidad de servicio para los sectores Aeroespacial y de Ciencias de la Vida en España con la incorporación de SAICA S.L. y AIRVENTO. Las adquisiciones amplían la experiencia del Grupo en metrología avanzada, certificación EN 9100, validación, cualificación y gestión de activos en toda la Península Ibérica

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- Trescal, líder mundial en servicios de metrología, ha enriquecido sus capacidades acreditadas para los sectores de Aeroespacial y Ciencias de la Vida en España mediante la adquisición de SAICA S.L. y de la unidad de negocio de Validación y Cualificación de AIRVENTO.



Estas adquisiciones amplían la presencia de Trescal en Andalucía y Galicia y ofrecen a los fabricantes un único socio acreditado para servicios de calibración, cualificación y validación. A medida que los requisitos normativos de los sectores farmacéutico y aeroespacial se vuelven más exigentes, los clientes disponen de un único punto de contacto en lugar de gestionar múltiples proveedores, lo que les permite centrarse en ampliar su producción en lugar de coordinar distintos interlocutores.



Para los clientes multinacionales de Trescal del sector aeroespacial, la adquisición de SAICA S.L., con sedes en Cádiz y Madrid, amplía la cobertura acreditada para la producción aeronáutica y de defensa, incluyendo metrología avanzada, calibración de máquinas CNC, experiencia en certificación EN 9100 y actividades acreditadas según la norma ISO/IEC 17025. Los fabricantes aeronáuticos cuentan con un socio capaz de proporcionar soluciones técnicas personalizadas y programas de gestión de activos para entornos de producción altamente automatizados, respaldados por una red de cobertura nacional.



AIRVENTO, con sede en Vigo, refuerza los servicios de Trescal con experiencia en cualificación GMP, validación, salas limpias y entornos controlados. La adquisición amplía las capacidades de Trescal para organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de dispositivos médicos y del sector sanitario, ayudándolas a cumplir los requisitos regulatorios y a respaldar el crecimiento de su producción en toda la Península Ibérica.



Francisco J. Mañas Ruiz, director general de Trescal para el Sur de Europa: "Los sectores Aeroespacial y de Ciencias de la Vida están incrementando sus inversiones en nuevas tecnologías y entornos de producción cada vez más sofisticados. Con la adquisición estratégica de SAICA S.L. y AIRVENTO, ampliamos los servicios acreditados y la red de laboratorios de Trescal en España para apoyar mejor estas inversiones y ayudar a nuestros clientes a llevar al mercado la próxima generación de productos".



Sobre Trescal

Trescal es el líder mundial en servicios de calibración y ofrece una solución integral de calibración, medición, reparación, cualificación, validación y gestión de activos en diversos sectores. Con más de 7.000 empleados en todo el mundo, Trescal presta servicios acreditados y no acreditados para todas las magnitudes e instrumentos, en cualquier ámbito técnico. La compañía realiza 3,3 millones de operaciones al año, entre ellas 27.000 reparaciones en 150.000 tipos de equipos.

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