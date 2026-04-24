UDIT y FEJUVES refuerzan su compromiso con el talento esports nacional - Fejuves

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de abril de 2026.-

UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología renueva la colaboración con la Selección Española de esports de FEJUVES para afrontar los retos nacionales e internacionales en 2026.

UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología y la Federación Española de Jugadores de videojuegos (FEJUVES) celebran la renovación de la colaboración por cuarto año consecutivo, consolidando de esta manera una sólida y estratégica colaboración.

UDIT se posiciona, así como la universidad que apuesta decididamente por el gaming y los esports, respaldando el desarrollo del talento nacional y fomentando la profesionalización del sector.

Desde que ambas entidades iniciaron la colaboración, el ecosistema español de esports por naciones ha experimentado un crecimiento sin precedentes, con más de 3.000 jugadores y jugadoras participantes en clasificatorios nacionales y presencia en más de 50 competiciones internacionales, compitiendo en 14 países.

En 2026 la Selección Española de esports afronta nuevos desafíos. Cómo la realización de las fases finales para decidir representante, cómo fue el Clasificatorio Nacional en Villanueva del Pardillo para decidir el representante de España en efootball.

Los retos internacionales de la Selección Española de esports FEJUVES se inician este fin de semana para el juego eFootball con las competiciones Esports Mediterranean Games que se disputa en Montenegro del 24 al 26 de Abril y contará con la representación de dos jugadores españoles (LuysVoorhees y Ander Iturraspe).

Para finales de año aparecen los Global esports Games de Global esports Federation que se desarrollarán en Los Ángeles (EEUU).

La renovación de la colaboración se presentó el miércoles 22 de Abril con una mesa redonda “La importancia de representar a España en competición” que contó con la presencia de Nacho Chamorro (presidente de FEJUVES) Arantza López (Directora de Relaciones Internacionales de FEJUVES) Luis Dueñas "LuysVoorhees" representante de la Selección Española de esports para efootball y José Raya, jugador de la Selección Española de Fútbol Sala, que consiguió el Campeonato de Europa en Feb 2026.

En ese acto, La universidad amplió información sobre su oferta formativa para el curso académico 2026/2027, que combina creatividad y tecnología, con un fuerte enfoque innovador.

Con varios grados Universitarios Oficiales: Grado en Arte Digital y Creación Visual de Videojuegos y Entornos Interactivos, Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, Grado en Animación, Grado en Diseño Audiovisual e Ilustración, Grado en Diseño Multimedia y Gráfico (en castellano y en inglés), Grado en Diseño y Desarrollo de Producto, Grado en Desarrollo Full-Stack, Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y Grado en Robótica Centrada en las Personas, Grado en Diseño de Moda, Grado en Gestión y Comunicación de la Moda (en castellano o en inglés), Grado en Diseño de Interiores

También se habló de Formación Profesional, y de los Ciclos Formativos de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Web, Desarrollo de Aplicaciones Web, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Administración y Finanzas y Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos; así como el Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes.

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Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports:

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports nace en octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores de videojuegos.

Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

Sobre UDIT – Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología.

UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, es la primera y única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en España y representa la culminación de los más de 20 años del proyecto educativo de la prestigiosa Escuela de Diseño ESNE.

UDIT dispone de dos campus de última generación ubicados en el centro de Madrid y una superficie de 21.000 m2. La Universidad mantiene acuerdos de colaboración con las más prestigiosas universidades de diseño del mundo y sus estudiantes han sido distinguidos con más de 400 premios nacionales e internacionales en los últimos años.

La institución fue reconocida en 2019 con el Premio Nacional de Innovación y de Diseño que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en 2025 con el Premio Educación y Formación en los Madrid Open Cities Awards, como reconocimiento a su innovador modelo educativo.

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