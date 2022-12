Unifiedpost y el Ministerio de Economía ofrecen las claves sobre la nueva Ley Crea y Crece

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de diciembre

Unifiedpost Group, especializada en facturación electrónica en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ofrecerá el próximo 25 de enero de 2023 a las 10AM una sesión orientativa sobre las principales novedades y cambios que provocará en materia de facturación electrónica la nueva Ley Crea y Crece (Ley 18/2022)

En un mundo en el que la digitalización está cada vez más presente y cobra más importancia, el Gobierno español ha aprobado recientemente la Ley Crea y Crece que impactará sin excepción a todas las empresas nacionales, independientemente de su dimensión y forma jurídica. Es por ello, que Unifiedpost, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha decidido organizar una sesión orientativa en formato webinar para exponer las principales novedades y claves de la nueva ley.



Según le referida ley, cada empresa en España debe poder expedir, enviar y recibir facturas electrónicas en todas sus relaciones comerciales - desde autónomos hasta grandes empresas. En una primera fase, será de obligado cumplimiento para las empresas con una facturación anual por encima de ocho millones de euros, para después extenderse al restante tejido empresarial.



Conociendo el diferente grado de digitalización de las empresas españolas, es normal que surja la pregunta, ¿qué representa este cambio para cada una de aquellas empresas y por qué considera el gobierno de España esta medida como un "arma" contra la morosidad en las relaciones comerciales entre empresas? Estas son algunas de las respuestas que se encontrarán en este webinar gratuito.



Gracias a la participación de Iker Beraza, vocal asesor de Política Económica del Ministerio, se conocerá su experto punto de vista sobre cuáles son los siguientes pasos que el Gobierno de España pretende llevar a cabo y las más recientes novedades de la ley a tener en cuenta: entrada en vigor, tipo de formatos, tratamiento de datos, etc. Iker expondrá el impacto de la introducción de la facturación electrónica en ámbitos empresariales variados desde la prevención frente a impagos hasta la digitalización empresarial, destacando los evidentes beneficios para las empresas españolas, independientemente de su dimensión.



Y es por eso que en este webinar gratuito se abordarán estrategias para una implementación exitosa de la factura electrónica en diferentes contextos, desde la PYME a la Grande Empresa.



Siendo la implementación de la facturación electrónica considerada como un eje en la digitalización del tejido empresarial español, trayendo consigo importantes beneficios de sostenibilidad, eficiencia económica y ahorro de costes, los impactos a nivel de la rentabilidad de las empresas y prevención de los riesgos comerciales son innegables, por lo que se pondrá especial enfásis en estos aspectos a lo largo de este webinar gratuito.



No hay que olvidar que España no está aislada y al mismo tiempo muchos gobiernos en la Unión Europea introducen diferentes procedimientos de facturación electrónica obligatoria. ¿Cuál es el factor determinante y cómo puede una empresa en España seguir cumpliendo con un entorno tan cambiante? – Es posible reservar de forma gratuita una plaza en este webinar con Iker Beraza haciendo clic aquí. Aforo limitado (por estricto orden de inscripción).





