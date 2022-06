Unite cierra el ejercicio 2021 con un balance muy positivo

La plataforma B2B consolida su crecimiento y aumenta de nuevo su facturación pese a la volatilidad del mercado

Unite vuelve a crecer durante el ejercicio 2021. A pesar de los continuos desafíos de la economía global, la tecnológica especializada en la creación de plataformas B2B vuelve a alcanzar una tasa de crecimiento de dos dígitos. En el último año, Unite aumentaba sus ingresos un 18 %, hasta llegar a los 406 millones de euros. Los ingresos netos llegaban a subir un 16%, alcanzando los 53 millones de euros.



"Ha sido un gran año para Unite. Aunque los mercados han seguido afrontando los retos derivados de la pandemia de COVID-19 y los problemas de las cadenas de suministro, hemos podido poner a disposición de nuestros compradores una plataforma B2B de confianza. Gracias a nuestra red de socios comerciales, hemos ofrecido un ecosistema con procesos de e-procurement y cadenas de suministro estables. Esto es algo que se nos está exigiendo en estos momentos, debido a la volatilidad que existe en el mercado" explica el Dr. Sebastian Wieser, CEO de Unite.



Un año de crecimiento y evolución estratégica

En 2021, Unite no solo demostró un crecimiento financiero constante en tiempos difíciles, sino que también logró un importante hito en su evolución estratégica. El antiguo Grupo Mercateo fusionó sus dos líneas de negocio —el marketplace B2B Mercateo y la red Unite— bajo la marca Unite. Unite representa el legado de 20 años en los que la empresa ha conectado a compradores y proveedores en beneficio mutuo.



Para dirigir el desarrollo estratégico de Unite, su fundador, el Dr. Sebastian Wieser, es ahora Presidente del Consejo de Administración y ha asumido el papel de Director General. Además, la forma jurídica de la empresa, antes alemana, ha pasado a ser sociedad anónima europea: Unite Network SE.



A finales de 2021, Unite Financial Services EU AS se establecía también en Estonia. Poco después, presentaba la solicitud de licencia para establecer una entidad de dinero electrónico (licencia EMI). Se espera que las actividades comerciales de Unite Financial Services comiencen en el cuarto trimestre de 2022. Esta filial, que introduce una nueva línea de negocio para Unite, se ha constituido para prestar servicios financieros innovadores a los usuarios de la plataforma.



Nuevas partes integrantes y socios en el ecosistema Unite

Unite permite a compradores y vendedores responder a las exigencias de una situación de volatilidad cada vez más pronunciada y maximizar sus oportunidades de negocio de forma sostenible. Estos beneficios se han reflejado en el ecosistema de Unite, que ha seguido creciendo en 2021. Un año en el que el Servicio Comercial de la Corona (CCS), la mayor organización de compras públicas del Reino Unido, ha seleccionado a Unite como uno de los dos únicos proveedores de su nuevo programa Tail Spend Solution. Este programa permite a los usuarios finales del sector público gestionar con eficacia la cola de gasto, a través de la solución estandarizada de procurement de Unite. En el sector privado, el grupo EnBW, uno de los principales proveedores de energía de Alemania y Europa, figura entre los nuevos clientes de Unite. EnBW se está centrando en una estrategia de procurement y de crecimiento sostenible, al igual que muchas otras empresas que se han unido al ecosistema de Unite en 2021.



Unite ha continuado reforzando su red de socios para satisfacer las demandas de nuevos sectores, así como de grandes expertos del mercado. El éxito de la colaboración con SAP Ariba o con socios de consultoría como Expense Reduction Analysts (ERA, por sus siglas en inglés) pone de manifiesto la oportunidad estratégica que ofrece el ecosistema de Unite para conectar las empresas con el fin de lograr una economía sostenible.



«Recibimos muchos comentarios positivos sobre nuestra estrategia empresarial por parte de los integrantes y socios de la plataforma. Confiamos en que nuestro enfoque de plataforma, nuestro ecosistema en continuo crecimiento y nuestro concepto de red escalable les permita afrontar los retos que presenta la volatilidad y la sostenibilidad, tanto ahora como en el futuro. Con los desafíos a los que nos enfrentamos, las empresas dependen ahora más que nunca de relaciones basadas en la confianza y de infraestructuras seguras para crear y compartir valor. Con la marca Unite, nuestro rumbo se dirige en la dirección adecuada para lograr este objetivo común», añade el Dr. Sebastian Wieser.







