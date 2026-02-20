Valuartia Luxury Real Estate: El sector inmobiliario dice basta al “humo”. Sin inversión no hay ventas

El sector inmobiliario dice basta al 'humo'. Sin inversión no hay ventas - Valuartia Luxury Real Estate

Madrid, 20 de febrero de 2026.- En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo y visual, donde la primera impresión suele definirse en una pantalla, la inversión estratégica en la vivienda del propietario y en los portales inmobiliarios dejó de ser un complemento para convertirse en un factor determinante de venta. En ese escenario, Valuartia Luxury Real Estate consolidó un modelo que conecta al comprador con sus emociones más intimas a la hora de mostrar una Vivienda.

Desde el barrio de Salamanca, en Madrid, Federico Blanco —referente de la firma, con oficinas también en Argentina— resume la filosofía que guía este enfoque: “Buscamos que el comprador pase de multiplicar metros cuadrados a sentir emociones profundas por las casas”.

Home Staging: del cálculo al impacto emocional

La herramienta central de esta estrategia es el home staging, una técnica que consiste en preparar la propiedad para que luzca más atractiva al salir al mercado. No implica una reforma integral ni una decoración personalizada, sino una puesta en escena estratégica orientada a vender.

“Es básicamente ambientar las viviendas y generar una experiencia. Muchos lo hacen con inteligencia artificial, pero nosotros lo hacemos en físico. Cuando el cliente llega a la casa encuentra un hogar, encuentra colores neutros y encuentra luz”, explica Blanco.

Según la firma, esta inversión impacta directamente en la decisión de compra: la emoción reduce la sensibilidad exclusiva al precio y acelera los tiempos de cierre. Los resultados son concretos: propiedades comercializadas dentro de los primeros 60 días.

Entre los beneficios que destacan al invertir en la presentación y en la visibilidad digital se encuentran:

Mayor tráfico en portales inmobiliarios.

Incremento de consultas y visitas.

Mejor posicionamiento en redes sociales.

Ofertas más competitivas.

En el sector premium europeo —asegura Blanco— ningún detalle queda librado al azar. La calidad de las imágenes, la narrativa comercial y la presencia destacada en portales especializados forman parte de la estrategia de comercializacion.

Dos mercados, realidades opuestas

La doble presencia de la firma permite comparar escenarios.

En Madrid, el segmento premium atraviesa un momento de fuerte demanda internacional. España se posiciona como destino elegido por compradores de Estados Unidos, México, Chile y el propio mercado local. En las zonas más exclusivas, el valor del metro cuadrado ronda los 12.000 € a 15.000 € con algún proyecto de obra nueva en Recoletos, barrio Salamanca de Madrid, puede alcanzar los 20.000 euros el metro cuadrado.

En contraste, en una zona similar de Argentina en Recoleta, por ejemplo, los valores pueden ser de 4.000 € el metro cuadrado, mostrando el recorrido que tiene Argentina a nivel inversión inmobiliaria.

Información, estrategia y acompañamiento

Frente a este contexto, la inversión ya no puede limitarse a la construcción o compra de la propiedad. También debe contemplar estrategia comercial, posicionamiento digital y análisis de datos.

“No hay margen hoy para especular mucho con los precios. El propietario tiene que estar informado para sentirse cómodo cuando saca su propiedad a la venta y tomar decisiones con base en información”, sostiene Blanco.

La firma elabora informes económicos inmobiliarios mensuales detallados que permiten alinear las expectativas de los propietarios con la demanda real y evitar que las propiedades queden estancadas durante meses en los portales.

Además de la compraventa en Argentina y España, la empresa ofrece alquileres de medio plazo en Madrid donde su principal ventaja es el home staging de alquiler que hace que las viviendas se alquilen en menos de 30 días a clientes internacionales que vienen a Madrid por diferentes motivos y administran el inmueble durante todo el contrato. Esto brinda mucha tranquilidad a los propietarios.

Valuartia Luxury Real Estate es un referente latinoamericano en alquileres para estudiantes o familias que envían a sus hijos a realizar másteres o estudios en Europa, reforzando así su rol como puente entre ambos mercados.

Con una estrategia que combina inversión en la puesta en escena, presencia destacada en portales inmobiliarios y análisis profesional del mercado, Valuartia Luxury Real Estate se posiciona como un consultor integral en el segmento premium, tanto en Argentina como en Europa, demostrando que hoy vender no es solo mostrar metros cuadrados, sino construir experiencias que conecten emocionalmente con el comprador.

