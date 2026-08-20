La Vuelta y Aquaservice hidratan a miles de personas de forma sostenible

Dispensador de agua Aquaservice en La Vuelta - Aquaservice

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de agosto de 2026.-

La compañía distribuirá más de 40.000 litros de agua en envases reutilizables para hidratar a 3.000 personas durante la competición. Gracias a su sistema circular de agua embotellada con dispensador, Aquaservice evitará el consumo de más de 1.280 kg de plástico de un solo uso en esta 81ª edición de la carrera. Desde 2021, la colaboración entre Aquaservice y La Vuelta ha entregado cerca de 350.000 litros de agua, lo que ha permitido evitar más de 11.200 kg de plástico de un solo uso en la competición

Durante tres semanas, cientos de ciclistas, equipos técnicos, periodistas, personal de organización e invitados recorrerán más de 3.200 kilómetros siguiendo La Vuelta 26. Mantener hidratadas a miles de personas a lo largo de una competición que atraviesa cuatro países supone un importante reto logístico que, tradicionalmente, implicaba el consumo de miles de envases de plástico de un solo uso.



Desde hace seis años, ese modelo ha cambiado. Gracias al sistema de economía circular nativo de Aquaservice, proveedor oficial de agua de La Vuelta por sexto año consecutivo, la carrera volverá a contar con un modelo de hidratación cómodo y sostenible basado en envases reutilizables que permitirá evitar el consumo de más de 1.280 kg de plástico de un solo uso durante esta 81.ª edición.



Para ello, la compañía distribuirá más de 40.000 litros de agua a través de los puntos de hidratación instalados a lo largo del recorrido para dar servicio a más de 3.000 personas, entre ciclistas, equipos, organización, periodistas e invitados. Un sistema diseñado para responder a las exigencias logísticas de una de las competiciones ciclistas más importantes del calendario internacional, reduciendo al mismo tiempo los plásticos de un solo uso.



"Como compañía nativa en economía circular, creemos firmemente en la importancia de promover la sostenibilidad en el deporte y en todos los ámbitos de nuestra sociedad, es por ello que es un orgullo para todo el equipo Aquaservice ver cómo una competición de tanto prestigio en España avanza significativamente en el ámbito de la sostenibilidad gracias al trabajo conjunto de las dos organizaciones. Ya son seis años en este camino que recorremos juntos y esperamos que sean muchos más, haciendo de La Vuelta un evento cada vez más circular que sirva de ejemplo e inspiración para otras competiciones deportivas", señala Margarita Baselga, CMO directora de Marketing y Comunicación de Aquaservice.



La Vuelta 26 arrancará el próximo 22 de agosto en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada, tras recorrer 3.275 kilómetros a través de 21 etapas que atravesarán Mónaco, Francia, Andorra y España. Un recorrido que convierte la logística de abastecimiento en un elemento esencial para garantizar el correcto desarrollo de la prueba.



En este contexto, el modelo circular de Aquaservice permite mantener un suministro continuo de agua mediante botellas reutilizables de gran capacidad, que son recogidas, higienizadas bajo estrictos controles de calidad y preparadas para volver a utilizarse, evitando así la generación de residuos derivados del consumo de agua durante el evento.



"La sostenibilidad ya no es un elemento accesorio en los grandes acontecimientos deportivos; forma parte de la manera en la que se organizan. Después de seis ediciones, esta colaboración demuestra que es posible reducir el impacto ambiental de un evento de esta dimensión sin renunciar a la eficiencia ni a la calidad del servicio", añade Baselga.



Seis años impulsando una forma más sostenible de hidratar los grandes eventos

La colaboración entre Aquaservice y La Vuelta comenzó en 2021, cuando la competición se convirtió en la primera gran vuelta ciclista profesional en incorporar un sistema de hidratación basado en economía circular. Desde entonces, ambas organizaciones han entregado cerca de 350.000 litros de agua, evitando conjuntamente el consumo de más de 11.200 kg de plástico de un solo uso, lo que equivale a 700.000 botellines desechables de 0,5 litros. De este modo, se consolida un modelo que demuestra cómo la innovación logística puede contribuir a reducir el impacto ambiental de los grandes eventos deportivos.



Esta alianza forma parte del compromiso de Aquaservice por transformar los eventos hacia su versión más sostenible. Además de La Vuelta, la compañía impulsa soluciones de economía circular en acontecimientos como La Vuelta Femenina, los Premios Goya, los Premios Feroz, la Copa del Rey y la Copa de la Reina de Balonmano, el Mundial Femenino de Balonmano o la Pau Gasol Academy, entre otros.



Sobre Aquaservice

Empresa líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España y Portugal. Nacida en 1997, la compañía cuenta con más de 3.800 personas en el equipo, repartidas en 82 delegaciones en las principales provincias de España y Portugal. Actualmente, ya suma más de 900.000 clientes en los dos países, tanto en mercado de hogar como empresa. Es la única marca que ofrece una solución 100 % nativa circular a gran escala para agua envasada en la Península Ibérica. La compañía cuenta, además, con 7 centros de producción ubicados en manantiales en España y Portugal.



Aquaservice busca inspirar un futuro más sostenible para la industria, trabajando sobre la base de un modelo que genere valor para las personas y el planeta, innovando para que cada vez más personas puedan beber agua de forma sostenible. De esta forma, la compañía fue la primera empresa del sector en conseguir el certificado de Estrategia de Economía Circular de AENOR, además de ser 100 % carbono neutral en todas sus operaciones —desde el manantial hasta el consumidor— para sus emisiones de alcance 1 y 2. Aquaservice es, también, una compañía Residuo Cero. Realiza también un uso eficiente y sostenible de las materias primas y los recursos naturales. Asimismo, la empresa apuesta por la eficiencia energética, utilizando energía limpia procedente de fuentes sostenibles en todos sus centros; por la movilidad eléctrica, siendo la primera compañía en España que incorpora un camión 100 % eléctrico para reparto urbano; y por la logística sostenible, a través de su red capilar de manantiales distribuidos geográficamente y el uso de Big Data para trazar rutas de reparto sostenibles.



Emisor Aquaservice

Contacto

Nombre contacto: Agostina Lo Presti

Descripción contacto: Burson

Teléfono de contacto: 913 84 67 00



