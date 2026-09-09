De vuelta a las series con Movistar Plus - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre.- Con septiembre llega el momento de recuperar esos pequeños planes cotidianos que hacen más llevadera la vuelta de las vacaciones, y una buena ficción puede ser uno de ellos.

Septiembre trae de vuelta los horarios, las clases y las rutinas que quedaron aparcadas durante el verano. Pero también recupera uno de esos planes que vuelven a ganar terreno cuando los días empiezan a acortarse: terminar la jornada en el sofá y encontrar una buena serie para desconectar.

La nueva temporada llega además con historias que regresan a la pantalla. Una de las citas de septiembre será la segunda temporada de Outlander: sangre de mi sangre, que se estrena el próximo 19 de septiembre en Movistar Plus. La precuela amplía el universo de Outlander y regresa después de una primera temporada que puso el foco en las historias de los padres de Claire y Jamie.

Para quienes todavía no hayan entrado en este universo, la vuelta a la rutina también puede ser la excusa perfecta para empezar desde el principio o recuperar capítulos pendientes antes de los nuevos episodios.

Estrenos y grandes series para hacer más llevadera la vuelta a la rutina

Septiembre no es solo tiempo de estrenos. También es un buen momento para recuperar aquellas series que se quedaron pendientes antes de las vacaciones o volver a títulos que merece la pena ver de nuevo.

Drama, comedia, thriller o producciones internacionales permiten elegir historias para todo tipo de espectadores. Desde ficciones recién llegadas hasta temporadas completas y grandes clásicos, la vuelta al cole también abre una nueva temporada para quienes aprovechan las noches entre semana o el fin de semana para ponerse al día.

En los estrenos de series de Movistar Plus se pueden consultar las novedades y próximas incorporaciones a la plataforma. Una forma de tener localizadas las nuevas historias que llegan durante septiembre y elegir cuál será la próxima serie que se sume a la rutina.

Porque volver a los horarios después del verano puede costar, pero hacerlo con una buena serie esperando al final del día siempre ayuda un poco.

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