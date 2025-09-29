WAH celebra su show número 1000 y estrena su quinta temporada en una gala histórica

(Información remitida por la empresa firmante)

El espectáculo musical y gastronómico más rompedor de Europa alcanzó un hito histórico con una gala exclusiva que reunió a celebridades, referentes culturales y personalidades del mundo empresarial

Madrid, 29 de septiembre.- Como toda gran historia, esta también comenzó con un sueño. Era 2015 cuando dos creadores de mundos muy diferentes coincidieron con una misma ambición: hacer algo nunca visto en el espectáculo. Para ellos, Mozart era el heavy metal del barroco, así que se atrevieron a mezclar lo imposible: flamenco con funky, jazz con electrónica y rock con ópera.



Así nació Music Has No Limits, la compañía que recorrió escenarios icónicos como el Lincoln Center en Nueva York, los Carnavales de Venecia o Baja California. Pronto comprendieron que los teatros tradicionales limitaban su visión y encontraron en IFEMA Madrid el lugar perfecto para llevarla a otra dimensión.



Ni siquiera la pandemia detuvo el sueño. Tras meses de confinamiento, en octubre de 2021 nacía WAH Show, una experiencia inmersiva que fusiona música, gastronomía y espectáculo a gran escala. Desde su origen, WAH se planteó como la última gran celebración que cualquiera querría vivir.



Una noche que ya es historia

El 24 de septiembre, ese sueño alcanzó un nuevo hito con la celebración del show número 1000 y el estreno oficial de la quinta temporada.



La gala, presentada por Anne Igartiburu, Ana Morgade y Pablo Carbonell, reunió a celebridades, referentes culturales y personalidades del mundo empresarial y social en una gran alfombra roja, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año en Madrid.



Temporada 5: una experiencia renovada

La fórmula que ha conquistado a miles de espectadores se renueva para seguir sorprendiendo. La quinta temporada incluye cambios sustanciales en el setlist, nuevos números musicales y una propuesta gastronómica reinventada en el Food Hall, con sabores del mundo que amplían la experiencia.



Todo ello sin perder la esencia de WAH: pasión por la música, impacto visual y sonoro, y la capacidad de emocionar. Cada día es distinto, cada función es irrepetible y cada espectador encuentra una razón para recordarla para siempre.



WAH en cifras

En apenas cuatro años, WAH se ha convertido en un fenómeno cultural y social:



• Más de 450.000 espectadores



• Más de 150 eventos privados



• Más de 1.200 grupos de empresa



• Incontables celebraciones



• Lugar de referencia para grandes producciones



• Foco de los grandes medios



• Premio Evento Plus al mejor espacio



• Valoración media de 4,5 estrellas en Google



Un fenómeno con sello español

Con una inversión superior a 20 millones de euros, un rider técnico de 5 millones y un recinto de más de 5.000 m, WAH demuestra que España puede producir espectáculos al nivel de Broadway, Las Vegas o el West End. Su proyección internacional lo ha situado entre las mejores experiencias del mundo, con el reconocimiento Travellers’ Choice 2024 y 2025 de Tripadvisor.



Entradas y horarios

WAH Show se representa de jueves a domingo en El Espacio WAH en IFEMA Madrid.

Entradas en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 (lunes a viernes de 9:00 a 22:00; fines de semana y festivos de 9:00 a 21:00).







Contacto

Nombre contacto: María Fernanda Flores Huerta

Descripción contacto: PR Manager en WAH Show Madrid

Teléfono de contacto: 653626467



