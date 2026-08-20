Waou Rentals refuerza su modelo de alojamientos para estancias turísticas y temporales

Alojamiento para grupos junto a Plaza Mayor y Sol, Madrid Centro - Waou Rentals

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía fundada por Abel y Emilio amplía su presencia en seis destinos nacionales con un modelo que combina estancias vacacionales y temporales para diversos perfiles

Madrid, 20 de agosto de 2026.- Las nuevas formas de viajar, trabajar y desplazarse están generando una demanda de alojamientos mucho más flexibles en el mercado inmobiliario actual. En este contexto, Waou Rentals, fundada por Abel y Emilio, ha desarrollado un modelo híbrido e innovador que combina la gestión de apartamentos turísticos tradicionales con viviendas destinadas exclusivamente a arrendamientos de temporada.



La compañía opera actualmente en destinos clave como Madrid, Sevilla, Valencia, Albacete, Menorca y Titulcia. Su cartera abarca alojamientos minuciosamente preparados tanto para estancias vacacionales de corta duración como para personas que necesitan trasladarse durante semanas o meses por motivos laborales, académicos, médicos, familiares o formativos.



La capital ocupa un lugar estratégico dentro de su propuesta de valor. Waou Rentals dispone de una cuidada selección de apartamentos en Madrid distribuidos en diferentes zonas de la ciudad, así como de apartamentos de alquiler en el centro de Madrid, pensados para quienes priorizan siempre una ubicación céntrica, eficiente y perfectamente conectada con los principales nodos de transporte.



Todos los inmuebles de la firma destacan por estar completamente equipados y diseñados para garantizar una experiencia cómoda y funcional. Además, la empresa aporta un valor diferencial al acompañar al huésped de manera personalizada en todas las fases de su viaje, ofreciendo un servicio de atención cercano, profesional y muy ágil.



"Queremos que nuestros huéspedes puedan sentirse como en casa desde el primer día, independientemente del motivo o de la duración de su estancia", explican Abel y Emilio, fundadores de la compañía. Con esta visión, Waou Rentals se consolida como una respuesta eficiente ante un perfil de viajero cada vez más diverso, donde turismo, trabajo remoto y estancias temporales conviven de forma habitual.



Así, la compañía reafirma su compromiso con la excelencia alojativa.

Contacto

Nombre contacto: Abel Ruiz Alarcon

Descripción contacto: Waou Rentals

Teléfono de contacto: +34 912 878 464