COMUNICADO: WCG 2011 selecciona Samsung SyncMaster como monitor oficial

06/12/2011

World Cyber Games, Inc. (WCG), organizador de la primera competición y festival de videojuegos internacional, ha anunciado el Samsung SyncMaster como el monitor oficial de la próxima WCG 2011 Grand Final.

Samsung SyncMaster S23A950D y S27A550H se utilizarán para los torneos durante la WCG 2011 Grand Final. 600 jugadores de 60 países competirán entre sí mediante estos monitores.

El monitor oficial de WCG 2011, Samsung SyncMaster S27A550, ofrece una calidad de imagen clara en color y naturañ con la que los jugadores han soñado mediante el Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio). De modo que los jugadores pueden disfrutar una calidad de imagen nítida e imágenes claras incluso en imágenes de rápido movimiento, como juegos. Además, se emplea la tecnología Magic Angle de Samsung - que cubre un ángulo de visión de 178 grados vertical y horizontalmente, y ofrece una imagen detallada y fresca sin una reducción de color - de modo que los jugadores pueden disfrutar de juegos en un entorno más cómodo. Una solución ecológica, "Eco light sensor", ajusta el brillo de la pantalla para adaptarse al entorno circundante y las personas pueden reducir y minimizar las tensiones oculares incluso si están expuestas a la pantalla de visión mucho tiempo.

"El monitor Samsung SyncMaster, que adopta tecnología de pantalla innovadora, es una marca de monitor muy apreciada por consumidores y jugadores, así como un líder global en pantallas en el mercado mundial. Haremos lo mejor para ofrecer el mejor entorno de pantalla visual para los jugadores profesionales escuchando las opiniones", dijo un representante de Display Sales and Marketing Team, Visual Display, en Samsung Electronics. "WCG se enorgullece de tener a Samsung SyncMaster como su monitor oficial. Esperamos que los jugadores disfruten de la mejor calidad", dijo Brad Lee, consejero delegado de World Cyber Games.

WCG también contará con el expositor 'WCG 2011 SyncMaster 3D Live Match' durante la Grand Final con el último juego en 3D de EA 'Need for Speed(TM) The Run'. Se trata de un juego de acción de carreras desarrollado mediante Frostbite 2, el mismo motor en el centro de Battlefield 3. En este expositor, la audiencia podrá no solo experimentar la 3D en vivo de SyncMaster sino también disfrutar de varios eventos especiales. Los días 9 y 10 de diciembre, un famoso jugador coreano Byung Gu 'Stork' Song (StarCraft I) jugará partidas especiales con la audiencia y también hará un evento de firmas.

Para más información, visite http://www.wcg.com.

