La Dubai Forex Expo 2025, una de las ferias financieras más influyentes del planeta, con más de 30.000 asistentes, entre ellos los principales actores del sector. En este escenario, Whale Analytics, bajo la dirección de su CEO Ignacio N. Ayago (Trader Cuantitativo y Algorítmico con más de 15 años de experiencia), atrajeron mucha atención en el epicentro de la conversación al presentar su visión y consolidarse como una pieza clave de referencia global en IA aplicada a las inversiones.

La compañía, nacida en España y liderada por Ayago, ha invertido de tres años en el desarrollo de tecnología propia y apenas un año en el mercado le ha bastado para desencadenar un crecimiento exponencial. Su solución, OrionONE v2, no es una IA genérica, es un sistema específicamente diseñado para el análisis de mercados financieros, capaz de alcanzar hasta un 92% precisión en determinadas predicciones y de aportar a los inversores algo que pocos pueden ofrecer, una ventaja real y resultados consistentes en un entorno competitivo.

El secreto de su éxito está en la integración de tecnologías avanzadas como aprendizaje por refuerzo y deep learning, combinadas en una arquitectura disruptiva concebida bajo la visión de Ayago, exclusivamente para la inversión. Pero lo que marcó un antes y un después en Dubái fue su asistente por voz único en el sector, por primera vez, los inversores pueden comunicarse de forma conversacional con la IA, plantear escenarios, solicitar análisis complejos o pedir previsiones en tiempo real con una fluidez total. Una funcionalidad que elimina fricciones, acelera la toma de decisiones y multiplica las oportunidades de lograr mejores resultados con mayor rapidez y seguridad.

El impacto entre los grandes actores de la industria fue inmediato. Fondos, brókers y academias financieras identificaron en Whale Analytics un socio estratégico capaz de resolver los problemas diarios del inversor moderno, desde la saturación de datos hasta la dificultad de anticiparse a la volatilidad. Frente a esas barreras, la compañía ofrece un valor diferencial, una IA exclusiva para inversiones, creada para otorgar control, precisión y rentabilidad medible.

La presencia en Dubái simboliza un paso decisivo en su proceso de internacionalización, llevando la innovación desde España hasta los centros financieros más influyentes del mundo.

Hoy, el mensaje es inequívoco, el futuro de las inversiones no se construirá sobre herramientas genéricas, sino sobre tecnología especializada. Y en ese futuro, liderado por Ignacio N. Ayago, la referencia mundial ya tiene nombre: Whale Analytics.

Quien aspire a invertir con ventaja ya no se pregunta si debe usar inteligencia artificial, sino cuál. La respuesta está clara: OrionONE v2.

