Young Promotion impulsa activaciones en aeropuertos con estructura internacional y resultados medibles

Young Promotion, compañía especializada en promociones presenciales en entornos de travel retail, continúa reforzando su modelo de activación de marca en aeropuertos europeos mediante una estructura operativa internacional, equipos multiculturales y sistemas de medición orientados a resultados. Con presencia activa en más de 20 aeropuertos internacionales, la empresa desarrolla campañas diseñadas para combinar visibilidad, interacción directa y rendimiento comercial

Madrid, 18 de febrero de 2026.- El entorno aeroportuario se ha consolidado como un espacio estratégico para las marcas por su volumen de tránsito, diversidad de perfiles y contexto de compra. En este escenario, las acciones presenciales requieren altos estándares de planificación, adaptación normativa y coordinación logística. Young Promotion ha estructurado su operativa para responder a estas exigencias con modelos de supervisión centralizada, protocolos de cobertura y seguimiento continuo de ejecución en punto de activación.



Uno de los elementos diferenciales de la compañía es su red internacional de más de 2.000 promotores de 83 nacionalidades. Esta diversidad permite ajustar las campañas a los distintos contextos culturales y lingüísticos presentes en los aeropuertos europeos, facilitando una comunicación más precisa con el viajero y una implementación homogénea de las directrices de marca en distintos países.



Desde el punto de vista operativo, la firma trabaja con indicadores de fiabilidad en cobertura de turnos y presencia efectiva en punto de promoción. Según datos internos de campaña, la tasa de ausencia se sitúa por debajo del 1 % en despliegues internacionales, un factor relevante en entornos donde la continuidad del servicio impacta directamente en la experiencia del consumidor y en la consistencia de la acción promocional.



Las campañas desarrolladas en travel retail incorporan además mecanismos de reporte y evaluación que permiten a las marcas analizar desempeño y retorno. Este enfoque incluye métricas de actividad, niveles de interacción y evolución de ventas asociadas a la activación, con modelos de seguimiento que buscan ofrecer marcos de ROI transparente y comparable entre mercados.



El planteamiento de Young Promotion combina ejecución presencial, formación específica de equipos y diseño de experiencias de marca adaptadas a zonas de alto tránsito. El objetivo es convertir el contacto directo en un canal estructurado de influencia comercial y posicionamiento, dentro de una estrategia más amplia de marketing experiencial.



Con más de dos décadas de experiencia en el sector, la compañía mantiene su foco en el desarrollo de campañas presenciales medibles, escalables y adaptadas a la complejidad operativa del ecosistema aeroportuario europeo.





