Las vidas africanas importan.Las decisiones de política energética deben considerar sus necesidades(2

Inversión – No Ayuda

Uno de los beneficios de las operaciones de petróleo y gas en África es que brindan oportunidades tanto para las empresas locales como para las extranjeras. Y a medida que las empresas extranjeras cumplen con las leyes de contenido local, invierten en las comunidades donde trabajan. África necesita esas inversiones, particularmente programas de capacitación y educación que empoderen a las personas para que tengan una mejor vida.

"Quiero ser claro: África no necesita programas sociales, incluso programas educativos, que vienen en forma de programas de ayuda. Además, ofrecer programas de ayuda a África para compensar la parada o la desaceleración de las operaciones de petróleo y gas no les hará ningún bien a los africanos. Traté de abordar esta idea recientemente durante un debate amistoso con el Prof. Patrick Bond, un hombre muy brillante y un distinguido profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad del Western Cape. Argumentó que África debería mantener todos sus recursos petroleros en el subsuelo para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar un mayor cambio climático. Las naciones desarrolladas, continuó el profesor, deberían compensar a África por ese sacrificio, y África podría usar ese dinero para desarrollar otras oportunidades. No. Este no es el momento para que África pida más ayuda. África ha estado recibiendo ayuda durante casi seis décadas, ¿y qué bien ha hecho? Todavía no tenemos suficientes empleos", recalca Ayuk.

"La inversión crea oportunidades, lo que significa que los africanos no están recibiendo, lo están haciendo. Están aprendiendo, trabajando, construyendo, creciendo, decidiendo. Nosotros, como africanos, debemos ser responsables. Nuestros jóvenes deberían estar capacitados para construir una África de la que todos podamos estar orgullosos. Confiar en las mismas viejas políticas del pasado, depender de la ayuda, simplemente no nos va a llevar a dónde queremos llegar".

La verdad es que, cuál sea su posición acerca de la Revolución Americana del Esquisto, los africanos pueden aprender de ella. Una de las razones por las que tuvo éxito es porque tenía pequeñas empresas dispuestas a arriesgarse con una nueva tecnología. Trabajaron duro y, al final, aumentaron la producción. Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de petróleo crudo del mundo. Esas compañías hicieron que sucediera algo extraordinario, y también las empresas africanas. "Necesitamos más empresarios dispuestos a aprovechar las oportunidades y, en algunos casos, cometer errores. Así es como crecemos y aprendemos. Necesitamos que los líderes gubernamentales cumplan con su parte creando un clima de negocios acogedor para los inversores extranjeros y estableciendo políticas de contenido local que generen oportunidades para asociaciones comerciales, empleos de calidad y oportunidades de aprendizaje para los africanos".

África es capaz de construir un futuro mejor, acabar con la pobreza energética, fortalecer la economía y mejorar la vida de los africanos de a pie. Si se es inteligente al respecto y se trabaja juntos con un propósito, los recursos de petróleo y gas pueden ayudar a alcanzar ese futuro.

Y es por eso que este es un momento para que la OCDE, la AIE o cualquier otra organización externa interfiera con los recursos naturales.

"No os Interpongáis en Nuestro Camino"

"Entiendo y respeto el compromiso de la OCDE y la AIE de prevenir el cambio climático. Pero cuando describen la posibilidad de dañar a un importante sector económico africano como una gran oportunidad, es que algo no va bien.

Cuando ponen en riesgo a compañías africanas independientes de petróleo y gas, están diciendo que sus objetivos son más importantes que los medios de vida y las aspiraciones africanas. Las instituciones estadounidenses están siendo criticadas por no reconocer que las vidas africanas importan y trabajar junto a las comunidades afroamericanas para crear un cambio positivo.Animo a la OCDE y a la AIE a adoptar un enfoque diferente.

Esta es una oportunidad para todos nosotros de unir fuerzas, adoptar un enfoque de equipo para hacer crecer el sector energético de África y hacerlo sin descartar el derecho de África a capitalizar sus propios recursos naturales", recalca Ayuk.

NJ Ayuk es presidente ejecutivo de la Cámara Africana de la Energía, CEO de la firma legal panafricana de derecho corporativo Centurion Law Group y autor de varios libros sobre la industria del petróleo y el gas en África, incluyendo Billones en Juego: El futuro de la energía africana y de cómo hacer negocios.

