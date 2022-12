La 132ª Feria de Cantón ofrece regalos navideños para iluminar el ambiente de Navidad y Año Nuevo

(Información remitida por la empresa firmante)

-La 132ª Feria de Cantón ofrece a los compradores de todo el mundo regalos navideños con todo incluido para iluminar el ambiente de Navidad y Año Nuevo

GUANGZHOU, China, 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Con la llegada de una serie de celebraciones festivas a la vuelta de la esquina, incluidos el Día de Navidad, el Boxing Day y el Año Nuevo de 2023, la 132.ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la Feria") ofrece a los compradores y consumidores de todo el mundo una serie de exquisitas decoraciones y regalos festivos para enriquecer la lista de regalos con nuevas ideas y soluciones, junto con más de 1700 empresas de su Sección de Regalos y Productos Festivos.

Hangzhou Yuguo Import and Export Co. Ltd. ("Yuguo"), como empresa de alta calidad centrada en la industria de la papelería y la decoración navideña, expone 199 tipos de adornos luminosos de temática navideña en la última Feria de Cantón. Tomando el árbol de Navidad, los renos, Papá Noel y el muñeco de nieve como elementos centrales del diseño, los productos decorativos se combinan con luces LED de diferentes colores, creando una atmósfera navideña cálida y acogedora, que aporta más opciones de regalos alegres llenos de corazón y cariño.

New Star Arts & Crafts Co. Ltd. ("New Star"), empresa dedicada al diseño y la producción de adornos de temporada y navideños hechos a mano, expone en esta Feria de Cantón más de 1.200 piezas de productos de decoración navideña, incluidos muñecos de felpa, adornos decorativos, etc. New Star concede gran importancia a la calidad de los productos y a la investigación y el desarrollo innovadores, y ha obtenido las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, BSCI, SMETA, FSC y otras. Sus productos integran estética, moda, innovación y calidad, y gozan del favor de compradores de América, Europa, Asia y diferentes países de Europa.

Además, Chaozhou Loving Home Porcelain Co. Ltd. ("Loving Home Porcelain"), empresa especializada en la fabricación de productos de cerámica de uso diario, trae a la Feria cerca de 60 tipos de vajillas de cerámica de estilo novedoso y excelente calidad, como el elegante estilo chino y el estilo retro europeo. Entre muchas categorías, Loving Home Porcelain diseña y produce una serie de vajillas de cerámica que incorporan también elementos navideños, atrayendo la atención de concurridos compradores internacionales.

Hasta el 8 de diciembre, cerca de 170.000 regalos se exponen en la Feria de Cantón virtual para mostrar el exquisito diseño y la ingeniosa calidad del "Made in China" a los consumidores de todo el mundo, aportando nuevas ideas a los regalos navideños. Para saber más sobre los regalos navideños de la Feria de Cantón, regístrese en https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email o contacte caiyiyi@cantonfair.org.cn

