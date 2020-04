-24Tidy adquirió la fábrica de lavandería más grande del mundo durante la recuperación económica del mercado de consumo chino

SHANGHAI, 30 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El 29 de abril, 24Tidy (Shanghai) Network Technology Inc. anunció la adquisición por 950 millones de RMB de Tiantian Laundry (Guangzhou) Co., Ltd. en su conferencia de prensa de estrategia en Beijing. Como una de las mayores empresas de servicios de vida online en China, 24Tidy ha servido a más de 12 millones de familias con sus excelentes servicios que incluyen lavandería, flores, etc. Tiantian ha sido una marca famosa en la industria de la lavandería desde 1991 y posee la mayor fábrica de lavandería inteligente y centralizada en el mundo.

Si bien muchas industrias están sufriendo durante la epidemia, la economía online ha experimentado un crecimiento espectacular desde principios de 2020. Cuando las personas mantienen la estancia en casa debido a COVID-19, los servicios online han sido utilizados por más y más clientes de todas las edades en China.

El fundador de 24Tidy, Yao Zongchang dijo: "24Tidy y Tiantian Laundry había llegado al acuerdo antes de la epidemia. El brote de COVID-19 aceleró nuestro ritmo para reestructurar toda la industria, mientras que las crecientes demandas internas también aceleraron la mejora estratégica de 24Tidy. "El mercado de lavandería online sigue siendo una zona de océano azul y obviamente 24Tidy aprovechó el momento para hacer el movimiento correcto. 24Tidy ha proporcionado servicios profesionales de lavado y desinfección online para más de 1,5 millones de familias con un notable rendimiento de crecimiento desde el brote de COVID-19. El promedio de los usuarios activos diarios de 24Tidy App aumentó en un 200% en comparación con el mismo período del año pasado con una tendencia al alza continua. Además, la tecnología básica como el algoritmo de IA utilizado para optimizar la experiencia del usuario y personalizar el servicio mediante el análisis de big data diversificado de los comportamientos de los consumidores de los usuarios, ayuda a 24Tidy a mantener su competitividad.

Hay más de 400 mil tiendas de lavandería en China y la mayoría de ellas son operadas por el modo de negocio muy tradicional con una pequeña unidad de producción detrás de la recepción. La antigua forma hace que los propietarios de negocios dirijan el negocio de manera ineficiente con una alta carga de costes, incapaces de garantizar una alta calidad del servicio y también con grandes riesgos de contaminación potencial para las comunidades locales. Esta adquisición hará que 24Tidy lleve fundamentalmente a los propietarios de pequeñas empresas de lavandería a actualizar su modelo de negocio con el empoderamiento por sistema de información y la cadena de suministro centralizada, y eventualmente para resolver esos problemas de riesgos.

La epidemia mejorará la conciencia pública sobre la salud y la higiene personal, lo que aumentará las preferencias de los clientes en el lavado profesional y la desinfección de la ropa.

