Publicado 04/07/2019 17:01:00 CET

-25 gotas de agua gigantes aparecen en The Tide en la Península de Greenwich - primer parque lineal cultural junto al río de Londres

LONDRES, 4 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- El artista conceptual basado en LA, GERONIMO abre oficialmente el nuevo destino junto al río de Londres, The Tide en la Península de Greenwich, con una instalación a gran escala de 25 vibrantes y pictóricas gotitas de agua infladas. Gratuito para el público del 5 al 14 de julio.

https://mma.prnewswire.com/media/943003/The_Tide_Greenwich_P... [https://mma.prnewswire.com/media/943003/The_Tide_Greenwich_P...]

Desde 1 hasta 7 metros de altura, los inflables audazmente coloreados, inspirados en el agua cercano, abarcan la longitud de la primera fase del parque lineal cultural de cinco kilómetros diseñado por Diller Scofido + Renfro, compañeros diseñadores de la New York High Line. I Can Taste You On a Rainy Day aparece como parte del Turning Tides Festival, un festival cultural gratuito incluyendo música en vivo, arte, cine, actividades de bienestar holístico y fiestas, teniendo lugar durante los fines de semana del 5-7 y 12-14 de julio, para celebrar la apertura de The Tide.

Con la instalación creando un ambiente extravagante, un elenco de artistas internacionales y aclamados de Reino Unido asumirán el control del parque elevado para el festival. Líderes en la formación son el cantante ex Supergrass Gaz Coombes, la cantante británica Laura Mvula, el ganador de un Grammy Oumou Sangaré, curadores de programación de música Village Underground, artistas drag icónicos Sink the Pink, el colectivo de Londres de alta energía, Melt Yourself Down y la instalación participativa de Wish Trees de Yoko Ono. También hay un cine emergente con comida y bebidas servidas por Stevie Parle's CRAFT London.

Una serie de fiestas junto al río, aseguran que los visitantes permanezcan bien alimentados. Llevado a cabo en dúo la mesa Seafood Disco Picnic de Studio Morison, la mesa de picnic más larga de Londres de 27 metros, chefs invitados incluyen a Steve Parle's Pastaio, Matt Williamson, Disappearing Dining Club y Studio Morison x Berber Q, ofreciendo picnics junto al río, una barbacoa gigante, mariscadas y más [https://www.greenwichpeninsula.co.uk/whats-on/events/riversi...].

Abierto y accesible para todos, The Tide también cuenta con obras de arte monumentales y curiosidades de diseño para explorar. Las primeras piezas de la tierra este verano - dos esculturas Treasures from the Wreck of the Unbelievable del artista británico icónico Damien Hirst; Head in the Wind de 8 metros del artista de pop británico Allen Jones; y Siblings - una obra con motivos ilusorios a gran escala por Morag Myerscough.

"The Tide es para todo el mundo y trae a Londres un paisaje 3D audaz que es único," comentó Kerri Sibson, Director de la Península de Greenwich. "Situado entre pinos y hierbas salvajes del Támesis de guarnición, las gotas de agua de GERONIMO crean un mágico ambiente futurista. La combinación de arte de The Tide, naturaleza y diseño de clase mundial e ingeniería encapsula todo lo que la Península emergente es y será."

https://mma.prnewswire.com/media/943005/The_Tide_Damien_Hirs... [https://mma.prnewswire.com/media/943005/The_Tide_Damien_Hirs...]

https://mma.prnewswire.com/media/943006/The_Tide_Greenwich_P... [https://mma.prnewswire.com/media/943006/The_Tide_Greenwich_P...]

https://mma.prnewswire.com/media/943009/The_Tide_Greenwich_P... [https://mma.prnewswire.com/media/943009/The_Tide_Greenwich_P...]

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/943003/The_Tide_Greenwich_P... [https://mma.prnewswire.com/media/943003/The_Tide_Greenwich_P...] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943005/The_Tide_Damien_Hirs... [https://mma.prnewswire.com/media/943005/The_Tide_Damien_Hirs...] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943006/The_Tide_Greenwich_P... [https://mma.prnewswire.com/media/943006/The_Tide_Greenwich_P...] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943009/The_Tide_Greenwich_P... [https://mma.prnewswire.com/media/943009/The_Tide_Greenwich_P...]

CONTACTO: CONTACTO: Laura Halliday, greenwichpeninsula@tcs-uk.net, 4 Jul. (0) - 2036422934

Sitio Web: https://www.greenwichpeninsula.co.uk/