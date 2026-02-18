48 naciones, un estadio: cómo Dubái unió al mundo en un duelo táctico de élite

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBAI, EAU, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Desafío SWAT de los EAU 2026 ha concluido su séptima edición de manera espectacular, demostrando una vez más por qué se lo considera la reunión de unidades policiales tácticas de élite más grande del mundo.

Organizado por la Policía de Dubái, el evento reunió a 109 equipos de 48 países, transformando a Dubái en un centro global para fuerzas especializadas y profesionales de la seguridad.

Kazajstán domina

Tras días de alta intensidad y exigentes desafíos tácticos, el Equipo Kazajistán C se alzó con el título general con 536 puntos. Kazajistán A ocupó el segundo lugar con 515 puntos, mientras que la Policía China C se aseguró el tercer puesto con 493 puntos.

Un récord mundial Guinness

Por segundo año consecutivo, la Policía de Dubái obtuvo un récord mundial Guinness por albergar el mayor número de países participantes en una competencia táctica especializada, con 48 naciones representadas en esta edición.

El creciente poder táctico femenino

Ocho equipos exclusivamente femeninos y dos equipos mixtos participaron en el desafío de este año, lo que subraya el creciente papel de las mujeres en las operaciones tácticas de élite. Su participación pone de manifiesto un cambio global hacia una mayor inclusión en funciones policiales especializadas, tradicionalmente dominadas por hombres.Reconocimiento internacional

Robert Raines, Cónsul General de Estados Unidos en Dubái y los Emiratos del Norte, elogió la organización y destacó el crecimiento constante del desafío, destacando la participación de cuatro equipos estadounidenses.

Carolin Konther López, Embajadora de Paraguay en los Emiratos Árabes Unidos, describió el evento como excepcionalmente organizado y dijo que la primera participación de su país refleja su compromiso de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

Un representante de la Agencia de Protección Especial de Mongolia calificó el desafío como una plataforma excepcional para probar la preparación operativa e intercambiar experiencia con las principales unidades especiales de todo el mundo.

Un escenario verdaderamente global

Bolivia debutó con dos equipos especializados en la celebración del 200 aniversario de la fundación de su fuerza policial. La competencia también contó con ocho equipos femeninos y dos equipos mixtos, lo que subraya el creciente papel global de las mujeres en las operaciones tácticas.

Panamá se unió por primera vez con una unidad aerotransportada marítima, agregando más diversidad a una competencia que ofrecía un premio total de 260.000 dólares estadounidenses.

Fomento de la preparación y la cooperación

El Desafío SWAT de los EAU busca fortalecer la cooperación internacional en seguridad, mejorar las habilidades tácticas y promover el intercambio de buenas prácticas entre unidades especializadas de todo el mundo. Ofrece un entorno real que perfecciona el rendimiento en el campo, desarrolla la resiliencia mental y fortalece el trabajo en equipo.

