El 81% de los responsables de entidades financieras mundiales indica que los sistemas informáticos heredados actúan como

Economist Intelligence Unit revela en un informe respaldado por Appian la magnitud de la deuda técnica en los servicios financieros

MADRID, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha comunicado hoy que los responsables mundiales de los servicios financieros y seguros (FSI) piensan que las infraestructuras y las aplicaciones informáticas heredadas están actuando como barrera para sus aspiraciones relacionadas con la transformación empresarial y sus objetivos para la automatización. Estas son las conclusiones de un nuevo informe, "Los responsables de entidades financieras sufren el peso de las deudas técnicas" - " Financiers ridden with technical debt"-, elaborado por The Economist Intelligence Unit (The EIU) con el apoyo de Appian. Las conclusiones del informe se basan en una encuesta realizada por The EIU a más de 1.000 responsables de la toma de decisiones en los departamentos de informática (ITDM) y altos ejecutivos de empresas de servicios financieros, banca y seguros en todo el mundo.

La necesidad de potenciar la agilidad empresarial, impulsada por los recientes acontecimientos mundiales, está haciendo que las organizaciones de servicios financieros y seguros necesiten rediseñar su forma de hacer negocios mientras trabajan a un ritmo acelerado para adaptarse a los cambios. En concreto, casi tres cuartas partes (71%) de los responsables de la toma de decisiones en los departamentos de informática de las organizaciones de servicios financieros y seguros informan que el incremento de las solicitudes de proyectos tecnológicos supera el crecimiento de los presupuestos de las TI, que es superior a la media mundial del 64%. Otras conclusiones clave del informe son:

El 87% de las personas encuestadas afirma que sus organizaciones han observado la existencia de dificultades operativas para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia.

El 81% de los responsables de las FSI afirma que sus organizaciones necesitan mejorar sus infraestructuras y aplicaciones informáticas para adaptarse mejor a los cambios externos.

El 44% de los responsables de los departamentos de TI cree que la colaboración inadecuada entre las funciones de los departamentos de TI y las unidades de negocio es una de las principales barreras para la digitalización, en comparación con el 27% de los responsables de la toma de decisiones empresariales.

Según los resultados de la encuesta, el 31% de los ejecutivos de servicios financieros mundiales considera que la automatización se va a convertir en una de las tecnologías más importantes en los próximos 12 meses. El informe destaca que más de un tercio (34%) de los responsables de la toma de decisiones en los departamentos de informática piensa que la reducción o la eliminación de los sistemas informáticos heredados sería el factor que más ayudaría a sus organizaciones a alcanzar sus objetivos de automatización. Sin embargo, sólo el 17% de los responsables de la toma de decisiones de los servicios financieros cree que solventar las eventualidades relacionadas con los sistemas informáticos heredados sería un factor clave para ayudar a sus empresas a adoptar la automatización.

Aegon, uno de los principales proveedores mundiales de seguros de vida, pensiones y gestión de activos, ha sido capaz de acelerar su implementación de aplicaciones informáticas gracias a la adopción de la automatización e estrategias de innovación digitales.

"Las iniciativas de automatización no son sencillas y, como muchos equipos ponen en marcha proyectos en diferentes grupos, nos arriesgamos a cometer los mismos errores repetidamente. La creación de un grupo central para asesoramiento en materia de automatización permitió a nuestros equipos de proyectos ser independientes y ágiles, además de beneficiarse también de la experiencia y los conocimientos adquiridos con gran esfuerzo", afirma Boris Buis, Director de BPM y Automatización Inteligente en Aegon.

En 2018, Aegon introdujo la gobernanza, la seguridad y el aprovisionamiento en toda la organización dentro del espacio de DevOps con 20 aplicaciones y 10 equipos que trabajan con Appian. Actualmente, el equipo de automatización inteligente de Aegon cuenta con 8 empleados a tiempo completo - 2 dedicados a Appian – y hace posible la existencia de más de 16 equipos DevOps federados dentro de la empresa para ofrecer soporte a más de 50 aplicaciones.

"Los servicios financieros y las compañías de seguros deben reforzar la colaboración entre los equipos de TI y las unidades de negocio a las que proporcionan sus servicios. Ambos grupos reconocen la necesidad de impulsar una mayor colaboración para cumplir con sus objetivos digitales y de automatización de forma rápida, con calidad y seguridad. Nuestro informe indica que, gracias a la colaboración conjunta, la modernización de los sistemas heredados antiguos y la adaptación a las metodologías ágiles, las organizaciones pueden superar las barreras para la digitalización", indicó Michael Heffner, vicepresidente de Soluciones y Comercialización en el Sector en Appian.

Puedes descargarte el informe completo de Economist Intelligence Unit, respaldado por Appian, para obtener más información sobre el estudio realizado y los resultados obtenidos.

Acerca del informe

El informe " Financiers ridden with technical debt" revela las conclusiones de un estudio basado en una encuesta elaborado por The Economist Intelligence Unit con la ayuda de Appian y realizada entre mayo y junio de 2021. Las 1.002 personas encuestadas representan a los responsables de la toma de decisiones empresariales y en departamentos de TI de seis sectores (servicios financieros, seguros, sanidad, sector público, petróleo y gas, y energía y servicios públicos) en nueve países (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido y Australia). Un tercio de los encuestados son altos directivos y el resto ocupa puestos a nivel de director o superior. La mitad de las personas encuestadas trabajan en organizaciones con ingresos anuales superiores a 1.000 millones de dólares. El informe sirve de complemento a los resultados de la encuesta con unos estudios adicionales y entrevistas en profundidad realizadas a expertos en servicios financieros y seguros.

Acerca de Appian

Appian es la plataforma unificada para el cambio. Aceleramos los negocios de los clientes descubriendo, diseñando y automatizando sus procesos más importantes. La plataforma Appian Low-Code combina las capacidades clave necesarias para hacer el trabajo más rápido, Process Mining + Workflow + Automation, en una plataforma unificada de low-code. Appian es abierta, de nivel empresarial y cuenta con la confianza de los líderes del sector. Para más información, visite appian.es .

