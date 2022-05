AB Power Advisors facilita la adquisición de Concho Valley Solar

AUSTIN, Texas, 25 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- AB Power Advisors, LLC (AB), en Austin, Texas, se complace en anunciar su papel de asesor en el acuerdo para que EDF Energy North America (EDFENA) se abastezca de energía renovable de Concho Valley Solar LLC (Concho Valley Solar) para proporcionar energía a la infraestructura de procesamiento de gas natural para un usuario final industrial en el oeste de Texas.

La larga relación de AB con las partes implicadas permitió un proceso de negociación eficiente y un acuerdo para comprar 10 años de energía As-Gen, RECs y atributos ambientales de Concho Valley Solar, una instalación solar de 160 MWac, con una fecha de operación comercial prevista para septiembre de 2022. El propietario de Concho Valley Solar es Komipo America, Inc. una filial estadounidense de Korea Midland Power Co., LTD.

En relación con el acuerdo, Steve Kim, de Komipo America, dijo: "Estamos comprometidos con la expansión de nuestra cartera de energías renovables en Estados Unidos y es un gran placer para nosotros trabajar con AB y EDFENA. Esperamos asociarnos con AB en futuras oportunidades para ampliar nuestra capacidad en Estados Unidos".

EDFENA prestará servicios REP al usuario final industrial, incluida la facilitación de créditos.

Matthew Berend, socio director de AB Power Advisors, dijo "AB ha sido capaz de asociarse con nuestros clientes de proyectos, servir como una expansión de su equipo comercial e identificar a los compradores centrados en lograr sus objetivos ESG. AB espera seguir apoyando el desarrollo de los proyectos renovables de Komipo en los mercados energéticos de Estados Unidos".

AB Power Advisors ( www.abpoweradvisors.com ) ha asesorado a sus clientes basándose en la amplia experiencia y conocimientos de sus equipos en los mercados energéticos estadounidenses. Recientemente, AB ha ampliado su equipo de gestión y sigue creciendo de forma significativa en los mercados de EE.UU. como una empresa de servicios de asesoramiento de primer nivel especializada en ofrecer soluciones personalizadas. Nuestros clientes recurren a AB por la siguiente oferta de servicios:

Asesoramiento normativo y análisis del impacto en el mercado

Originación de compras de energía térmica y renovable

Gestión estratégica de la energía

Despliegue de capital

Apoyo a las fusiones y adquisiciones

Contacto de Medios:Trent SchauerTel.: +1 (830) 857-6431Email: trent.schauer@abpoweradvisors.com